Георгий Мурадов: Европа понимает, что санкции против России пора прекращать

Европейские страны хорошо понимают, что антироссийские санкции приносят экономический урон всем сторонам, поэтому через два-три года может начаться "движение вспять по санкционному маршруту", уверен вице-премьер правительства Крыма , постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов . Об этом, а также о совместных проектах Крыма и Сирии и статусе торгового дома, об отношениях Крыма с африканскими странами, повестке предстоящего Ялтинского форума и перспективах роста туристического потока на полуостров после запуска железнодорожного сообщения он рассказал в интервью РИА Новости. Беседовала Светлана Задёра.

— Георгий Львович, вы представляли Крым на форуме "Россия – Африка", который проходил в Сочи. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от форума.

— Я хочу подчеркнуть значимость этого форума. Впервые в российско-африканских отношениях произошло событие такого масштаба. О чем это свидетельствует? Прежде всего о том, что Россия набрала достаточно экономической силы и политической воли для того, чтобы оживлять и поднимать на новый уровень свои отношения с Африканским континентом. Африканский континент в сегодняшней мировой экономике – одна из самых мощных точек роста, это подчеркивал наш президент Владимир Путин.

Что касается непосредственно Крыма, географически он является самым близким регионом к Африканскому континенту. Особенно близко от нас находится Северная Африка, а это крупные мощные страны, например, Египет, Алжир, Марокко, Тунис, Ливия. К сожалению, в Ливии сейчас все еще сложная ситуация. Но для Крыма это тоже точка особого интереса, потому что известно, что Крым не стесняется сотрудничать со странами, в которых имеются политические сложности, например с Сирией.

Крым был интересен как место, где обучались африканские студенты. Их можно, конечно, направлять в Сибирь или на Дальний Восток, но Крым гораздо ближе даже с точки зрения погоды. И специализация, которую мы даем нашим крымским студентам, также очень интересна для африканцев. Это медицина, строительство, архитектура, сельское хозяйство, гостиничный и туристический комплекс. Десятки тысяч африканских студентов окончили крымские вузы, поэтому мы будем наращивать усилия по этому направлению. Наверное, мы можем говорить о развитии регионального уровня взаимоотношений, то есть не только с государственными структурами, но и на уровне регионов. Также наша задача, как исполнительных органов, помогать общению бизнеса.

У нас есть перспективные направления сотрудничества, которые мы готовы и можем развивать. Сфера торговли, конечно, в международных экономических отношениях занимает главенствующую роль, для африканских стран крымская продукция весьма интересна.

Интересна для нас и самобытная африканская культура. У нас хорошо могли бы развиваться связи в определенных сферах науки. С президентом Дома Африки мы договорились встретиться в Москве.

— В этом году Ялтинский форум был ориентирован на работу с Африкой. Появились ли по итогам форума новые проекты с африканскими странами?

— Последний Ялтинский форум продемонстрировал, что со стороны многих африканских государств действительно есть готовность работать на крымском направлении. Мы обсуждали такие темы, как поставки высококачественного африканского кофе и создание у нас мощностей по расфасовке, переработке кофе для всей страны. Такие переговоры ведутся. Вопрос стоит в инвестициях. Еще одно перспективное направление – производство из соковых концентратов тропических фруктов, которые мы готовы получать от ряда африканских стран, упакованных соков не только для нашего региона, но и для всей страны.

По туризму могу сказать, что Северная Африка в летний период переживает тяжелое время, потому что температура там доходит до очень высоких пределов. И туризм, лечение и рекреация в Крыму, в принципе, представляет для африканцев интерес. Наша задача – отработать транспортные маршруты. Сотрудничество в сфере транспорта исключительно важно, в том числе с точки зрения морского судоходства, морских перевозок. В Крыму семь портов, они не в полной мере загружены в настоящее время, и налаживание грузоперевозок с севером Африки – это дело тоже очень перспективное. То есть планов и проектов достаточно много. Самые главные темы – это, конечно же, инвестиционные возможности сторон, потому что любой из проектов требует инвестиций.

— Вы будете обсуждать эти проекты с африканскими партнерами на следующем Ялтинском форуме или планируются дополнительные встречи?

— Нет, конечно, это дополнительные встречи. Я сказал, что мы будем встречаться с Домом Африки – это такая структура, которая объединяет большое количество африканских государств в плане бизнеса. Это не какая-то государственная структура, это некоммерческое объединение, которое ведет партнерскую работу с многочисленными структурами африканского и российского делового сообщества. С ними мы договорились выработать более конкретный план. Наработок уже довольного много, мы обсуждали их ранее и добавили к этому еще сегодняшние идеи.

В Крыму, вы знаете, блокируются долларовые счета, но мы сейчас активно готовы работать в русских рублях. Поведение доллара насторожило и многих африканцев, потому что как только Вашингтон начинает плохо относиться к тому или иному государству, он начинает перекрывать валютные каналы. Неоднократно и наше руководство об этом говорило – они рубят сук, на котором сидят. Они подрывают значимость и надежность доллара в мировых расчетах. Мы, в свою очередь, предполагаем и будем предлагать активно вести расчеты в нашей национальной валюте, в рублях.

— Когда пройдет встреча с Домом Африки?

— Вернемся в Москву и, я думаю, не более чем в двухнедельный срок мы с господином президентом Дома Африки увидимся в Москве.

— Какие страны будут приглашены на Ялтинский форум? Обозначены ли уже темы форума?

— Мы сейчас хотим сделать акцент особенно на межрегиональном сотрудничестве. Регионы обладают во многих государствах и большой самостоятельностью, и собственными возможностями. И так же на уровне создания широкого партнерства городов. Мы даже рассматриваем такую интересную идею, которая прозвучала в Керчи: создать международную ассоциацию городов античного наследия. Мы такие привлекательные и интересные аспекты для мира готовы обсуждать. В самом Крыму не менее десятка городов античного наследия. Это тоже нам дает не политические, а культурные, научные точки роста. Мы достаточно успешно прорываем блокаду, которую пытаются, вернее, пытались раньше выстроить против нас, и сейчас абсолютно очевидно, что такие широкие международные связи, как у Крыма, мало у кого есть.

К нам в год приезжает 100-150 иностранных делегаций. И чем больше идет информационная агрессия в отношении Крыма, тем больший интерес проявляют наши зарубежные коллеги к тому, что на самом деле происходит в Крыму. А когда они к нам приезжают, они убеждаются, что все ровным счетом наоборот. И это вызывает у них желание и интерес к работе с нашей республикой.

— Какие еще делегации ожидаете в Крыму в этом году? Известны ли делегации, которые в следующем году планируют приехать?

— Мы пригласили руководителей международных организаций ОБСЕ и ООН приехать в Крым и не слушать лживые заявления. Другое дело, что, конечно, они еще колеблются в силу того, что не знают, как приехать в Крым – через какую столицу. Они хотят приехать к нам с украинской визой, с которой их просто-напросто не пустят, поэтому мы сейчас отрабатываем совместно с министерством иностранных дел эти механизмы.

Если я начну перечислять страны, я назову, наверное, большинство стран мира. Наибольшее количество делегаций, как это ни удивительно, едет к нам из той самой Европы, органы которой объявили нам санкции. Повышается доля иностранных туристов, которые к нам приезжают. Вот мы рассчитываем в ближайшее время уже перешагнуть 7-миллионный рубеж по количеству туристов в Крыму и думаем, что иностранных туристов будет более миллиона в этом году. Но, кстати, подавляющая часть, наверное, 90 процентов этих иностранных туристов – под миллион – это украинцы, которые своим поведением показывают, что они ни чуточки не верят заявлениям украинской пропаганды об агрессии, репрессиях, притеснениях, которые якобы творятся в Крыму. Поэтому Крым открыт для мира. Это наш лозунг.

— Вы ранее называли Сирию одним из главных торговых партнеров Крыма. Как продвигается работа в этом направлении?

— Я бы сказал так: планы по Сирии все сверстаны, относительно недавно мы подписали базисное соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом сотрудничестве – это полноформатное соглашение, которое утвердило нам правительство Российской Федерации. Завершили формирование торгового дома, немножко этот процесс затормозился, но это не по нашей вине.

Ближайшие планы торгового дома – активно разворачивать торговую деятельность, у них уже заключены контракты на несколько миллионов долларов. Но это пока первые шаги.

Понимаете, выстраивание торгово-экономических отношений на длительную перспективу требует немалых усилий. Объясню, почему. Вот с Турцией, например, у нас есть таможенные зеленые коридоры, есть таможенные тарифы и таможенные пошлины льготного уровня. Нам все это предстоит получить от российского и сирийского государств. И тогда эти отношения становятся наиболее эффективными и выгодными.

Пока мы идем по трудному таможенному маршруту для сирийских товаров, и они у нас получаются дороже, чем, например, турецкие. Хотя покупаем мы их там гораздо дешевле, чем в Турции. Таких вещей для регулирования достаточно много, и на региональном уровне мы их не решим.

Сейчас все толкаются в узкое горлышко – как бы перевезти все в Сирию через Новороссийск, годовой объем грузов, перевозимых в Сирию через порт Новороссийска, – 10 с лишним миллионов тонн. А наши семь портов стоят, потому что раздумывают, что можно из них везти и как бы под санкции не попасть. Поэтому нам надо выделить корабли, которые будут стабильно ходить по маршруту Крым – Сирия, и не бояться каждый раз, что завтра возникнет какой-то санкционный барьер на этом пути.

Западные страны по-прежнему продолжают санкционную политику, хотя мне кажется, что это все недолго еще продлится, потому что настрой такой и в политических кругах, и в общественном мнении, что пора с санкциями прекращать. Кроме политической опасности, экономического урона и больших убытков обеим сторонам это ничего не приносит. Но у них больше убыток, чем у нас. Из социальных последствий – люди теряют рабочие места, лишаются туризма, отдыха и так далее. Это ничего никому не принесло. Это осознается особенно в Европе. Но США далеко от этого, и у нас не такой объем отношений. А Европа это очень хорошо чувствует, поэтому я могу, как аналитик, как специалист сказать, что есть сдвиги в сознании.

— Когда вы ожидаете, что санкционное давление ослабнет?

— Мой прогноз: два-три года и начнется движение вспять по этому санкционному маршруту. Это немного, я вас уверяю, мы уже шесть лет почти живем в режиме санкций.

Нельзя сказать, что это совсем не влияет на жизнь людей. Мы говорим, что трудно вести валютные расчеты, карточки у кого-то не работают, торговых сетей недостаточно и так далее. Но, в принципе, в повседневной жизни это не дает ощущения, что все плохо. Все приезжают, и подавляющее большинство людей – с хорошими впечатлениями.

— Этим летом дети из Сирии проходили реабилитацию в Крыму. Все ли прошло успешно? Будете ли продолжать этот проект?

— Это была небольшая группа детей. Все довольны. Ребятишки какие-то слова выучили на русском языке, у них интерес к России возник. У сирийцев, конечно, сейчас очень теплые чувства к нашей стране. Зимой мы намерены привезти детей и военнослужащих на реабилитацию. У нас хорошо функционирует система реабилитации после заболеваний опорно-двигательного аппарата. Если у людей есть ранения, они потеряли конечности, это те случаи, когда нужны и грязи, и массажи, и соответствующий отдых в бассейнах или на море. Эта часть у нас хорошо поставлена. В этом году за наш счет приедет группа от 30 до 50 военнослужащих.

— Как дела у международной организации "Друзья Крыма"?

— Мы проводим форум "Друзей Крыма" 7-8 ноября в Ялте и Симферополе. Они стали делать очень важную практическую работу. Не просто рассказывать в своих странах правду о Крыме, а еще публиковать статьи, выпускать книги. Недавно в Норвегии вышла книга под названием "Наш Крым", которую выпустили "Друзья Крыма". С этого года они начали выступать на международных площадках – в ООН, ОБСЕ, Совете Европы и так далее.

Одно дело, когда мы приезжаем и что-то доказываем, а другое дело, когда приезжает бывший министр или бывший премьер-министр государства-члена Евросоюза, очень известный, солидный человек, и рассказывает, как реально дела обстоят, как нарушаются западными странами права крымчан на передвижение, гуманитарные права. Наши зарубежные друзья это рассказывают и требуют, чтобы просвещенная Европа обратила на это самое пристальное внимание. Это имеет очень большой резонанс и в мире, и в этих международных организациях.

— Какие-то новые страны появились в "Друзьях Крыма"?

— Они постоянно появляются. Мы начинали с 15, потом стало около 30, сейчас уже 35-37. Понимаете, в чем прелесть этой международной ассоциации – она не формализованная организация, у нас нет регистрации. Всех, кто хотят быть друзьями Крыма, мы считаем своими друзьями. Списки мы не ведем, но мы знаем. Люди из большого числа стран обращаются к нам и говорят: "Мы ваши друзья. Мы хотим тоже подключиться к этому общественному международному движению за правду о Крыме".

— Глава Крыма Сергей Аксенов недавно был переизбран на второй срок. Какие основные задачи, на ваш взгляд, стоят сейчас перед властями региона?

— Конечно же, эти задачи лежат прежде всего в экономической плоскости, и я эту сферу раскрывать и затрагивать не буду, потому что это не моя компетенция. По международной и внешнеэкономической части я могу подчеркнуть следующее. Первая задача – это вместе с федеральными органами власти, прежде всего с министерством иностранных дел, Минэкономразвития и Минпромторгом, вести дело к тому, чтобы прорывать актикрымскую блокаду. Второе – это донесение правды о реальном развитии, жизни современного Крыма, потому что международная информационная кампания велась все эти годы очень мощно, и мы видим, что наше реальное противодействие, которое особенно усилилось в последние два года, приносит очень позитивные результаты. Третье. Это работа по выполнению национального проекта поддержки крымского экспорта, то есть развитие внешнеэкономической деятельности. Об этом практически весь наш разговор сегодняшний был.

— В ближайшее время мы ожидаем запуск железнодорожной части Крымского моста. Какой эффект, на ваш взгляд, он окажет на развитие региона?

— Первое – это увеличение турпотока. Мы, конечно, ожидаем, что по железной дороге к нам будет приезжать большое количество туристов. Второе – это увеличение грузоперевозок и снижение цены на них. В Крым довольно много грузов завозится с материковой части, особенно в туристический сезон, поэтому железнодорожные перевозки облегчают и упрощают эти задачи. Но, подчеркну это, железной дорогой мы можем перевезти несколько десятков миллионов тонн грузов в год, а зачем? Крыму нужно лишь пять-шесть миллионов. Зачем такая железная дорога построена? Отвечаю: чтобы задействовать наши крымские морские порты для международной торговли. Это комплексная задача развития всей транспортной системы, использования географического и транспортно-логистического потенциала Крыма в интересах страны.

— Вы упомянули рост турпотока. Сколько туристов вы ожидаете в следующем году?

— Я думаю, что процентов десять как минимум это даст прибавки. Конечно, точной цифры вам никто не скажет. Прежде всего будут туристы из Центральной России и Центрально-Черноземного региона, Приволжья.

— В апреле сообщалось, что Крым готов возобновить паромное сообщение с Турцией. Какой статус по этому вопросу?

— C Турцией мы продолжаем вести диалог. Турецкие бизнесмены приезжают, они готовы к этому. Мы тоже готовы, но есть политика турецких властей, которые препятствуют этому. С Турцией у нас отношения становятся все теплее, понятнее, чище и откровеннее.

— В апелляционном суде Амстердама продолжается рассмотрение дела о скифском золоте. Крымский музей ранее заявлял, что предоставил в суд все доказательства права собственности на коллекцию. Рассчитываете ли вы на решение суда в пользу Крыма?

— Вы от меня пророчеств хотите. Понимаете, с точки зрения международного права есть заключенные договоры между Восточно-Крымским историко-культурным музеем-заповедником и Херсонесским музеем и музеем Алларда Пирсона в Голландии. Там черным по белому написано: после выставки мы вам возвращаем экспонаты. И подписи стоят директора одного музея и другого музея. Это же уникальные экспонаты. Это бесценные сокровища, других таких нет.

Говорят, с точки зрения права все понятно, но вмешивается Украина, говорит: Крым наш, а не российский, Крым оккупирован, они бедные, отдайте все золото нам. И Запад затормозил все процессы возвращения выставки. Вот такая ситуация. Но с учетом изменения этой всей ситуации, изменения духа взаимоотношений сейчас это дело притормозили. Будем смотреть за развитием, никто пока сказать не может.