Дворцы, вечеринки и кафе с котиками. Самые интересные места Варшавы

В начале XX века столицу Польши за ее живописные ландшафты называли Восточным Парижем. В годы Второй мировой нацисты разрушили около 85 процентов построек. Сейчас в центре восстановлены Королевский замок, Кафедральный собор Святого Яна, Краковское предместье — и не только.

Почти 40 лет назад Старый город Варшавы внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО — как уникальный пример достоверного возрождения уничтоженного исторического наследия.