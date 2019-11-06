Дворцы, вечеринки и кафе с котиками. Самые интересные места Варшавы

"Подлинный дух Варшавы можно почувствовать на правом берегу Вислы. В историческом районе Прага сохранились постройки конца XIX века. Например, неоготический храм Святых Михаила и Флориана и находящийся в двух минутах ходьбы православный собор Святой равноапостольной Марии Магдалины", — рассказывает гид по Варшаве Петр Конечко.
"Подлинный дух Варшавы можно почувствовать на правом берегу Вислы. В историческом районе Прага сохранились постройки конца XIX века. Например, неоготический храм Святых Михаила и Флориана и находящийся в двух минутах ходьбы православный собор Святой равноапостольной Марии Магдалины", — рассказывает гид по Варшаве Петр Конечко.
В начале XX века столицу Польши за ее живописные ландшафты называли Восточным Парижем. В годы Второй мировой нацисты разрушили около 85 процентов построек. Сейчас в центре восстановлены Королевский замок, Кафедральный собор Святого Яна, Краковское предместье — и не только.
Почти 40 лет назад Старый город Варшавы внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО — как уникальный пример достоверного возрождения уничтоженного исторического наследия.
В начале XX века столицу Польши за ее живописные ландшафты называли Восточным Парижем. В годы Второй мировой нацисты разрушили около 85 процентов построек. Сейчас в центре восстановлены Королевский замок, Кафедральный собор Святого Яна, Краковское предместье — и не только.
Почти 40 лет назад Старый город Варшавы внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО — как уникальный пример достоверного возрождения уничтоженного исторического наследия.
Краковское предместье — прогулочный проспект Варшавы, связывающий Старый город на берегу Вислы с современным центром.
Здесь находятся Варшавский университет, дворец Радзивиллов и костел Святого Креста, в одной из колонн которого замурована урна с сердцем Фридерика Шопена. Великий композитор умер в Париже, где провел полжизни, но завещал, чтобы его сердце похоронили на родине.
Краковское предместье — прогулочный проспект Варшавы, связывающий Старый город на берегу Вислы с современным центром.
Здесь находятся Варшавский университет, дворец Радзивиллов и костел Святого Креста, в одной из колонн которого замурована урна с сердцем Фридерика Шопена. Великий композитор умер в Париже, где провел полжизни, но завещал, чтобы его сердце похоронили на родине.
Центр рыночной площади в Старом городе украшает фигура сирены — мифологического существа с телом женщины и рыбьим хвостом. Ее также изображают на гербе Варшавы.
По легенде, богатый купец поймал сирену, приплывшую на берег Вислы из Балтийского моря, и решил заработать, показывая ее на ярмарках. Обманом он затащил русалку в сарай. Ночью сын рыбака услышал пение пленницы и освободил ее. В ответ та пообещала защищать Варшаву. Именно поэтому в руках у нее щит и меч.
Центр рыночной площади в Старом городе украшает фигура сирены — мифологического существа с телом женщины и рыбьим хвостом. Ее также изображают на гербе Варшавы.
По легенде, богатый купец поймал сирену, приплывшую на берег Вислы из Балтийского моря, и решил заработать, показывая ее на ярмарках. Обманом он затащил русалку в сарай. Ночью сын рыбака услышал пение пленницы и освободил ее. В ответ та пообещала защищать Варшаву. Именно поэтому в руках у нее щит и меч.
До Большого театра Варшавы (его называют Театр Вельки) от Старого города — десять минут пешком.
Сюда водят экскурсии. Туристы могут побывать за кулисами, увидеть, как создают костюмы, парики, а также посидеть в оркестровой яме.
На крыше здания в 2017 году сделали пасеку из трех ульев и предлагают мед гостям театра.
До Большого театра Варшавы (его называют Театр Вельки) от Старого города — десять минут пешком.
Сюда водят экскурсии. Туристы могут побывать за кулисами, увидеть, как создают костюмы, парики, а также посидеть в оркестровой яме.
На крыше здания в 2017 году сделали пасеку из трех ульев и предлагают мед гостям театра.
В столице Польши находится единственный в мире музей, посвященный первооткрывателю радия и полония, первой женщине — нобелевскому лауреату Марии Склодовской-Кюри.
В экспозиции — фотографии, научные записи и личные вещи Марии и ее мужа Пьера.
В столице Польши находится единственный в мире музей, посвященный первооткрывателю радия и полония, первой женщине — нобелевскому лауреату Марии Склодовской-Кюри.
В экспозиции — фотографии, научные записи и личные вещи Марии и ее мужа Пьера.
В Королевском замке — полотна Рембрандта ("Ученый за пюпитром" и "Девушка в картинной раме"), старинные виды Варшавы кисти Бернарда Беллотто, картины местных художников.
Каждый день в 11:15 из часовой башни замка подает сигнал трубач. Именно в это время, когда нацисты бомбили Варшаву, механизм остановился.
В Королевском замке — полотна Рембрандта ("Ученый за пюпитром" и "Девушка в картинной раме"), старинные виды Варшавы кисти Бернарда Беллотто, картины местных художников.
Каждый день в 11:15 из часовой башни замка подает сигнал трубач. Именно в это время, когда нацисты бомбили Варшаву, механизм остановился.
В Варшаве много замков. Например, Уяздовский, который в конце XVI и начале XVII века служил резиденцией польскому королю Августу Сильному. Потом здание перестроили под казармы и военный госпиталь. В годы Второй мировой его сожгли.
Замок восстановили только в середине 1970-х. Сегодня там центр современного искусства.
В Варшаве много замков. Например, Уяздовский, который в конце XVI и начале XVII века служил резиденцией польскому королю Августу Сильному. Потом здание перестроили под казармы и военный госпиталь. В годы Второй мировой его сожгли.
Замок восстановили только в середине 1970-х. Сегодня там центр современного искусства.
Есть в Варшаве и дворцы. Лазенковский возведен на искусственном острове в огромном парке Лазенки — одном из самых красивых в городе.
Есть в Варшаве и дворцы. Лазенковский возведен на искусственном острове в огромном парке Лазенки — одном из самых красивых в городе.
"Если гостям хочется посмотреть неочевидные туристические места, я показываю сады на крыше библиотеки Варшавского университета. Попасть туда можно только летом. Здесь часто отдыхают сотрудники библиотеки и местные жители", — говорит гид по Варшаве Наталья Кучинская.
"Если гостям хочется посмотреть неочевидные туристические места, я показываю сады на крыше библиотеки Варшавского университета. Попасть туда можно только летом. Здесь часто отдыхают сотрудники библиотеки и местные жители", — говорит гид по Варшаве Наталья Кучинская.
"Ночная жизнь в Варшаве напоминает берлинскую. Много техно-клубов и вечеринок, — продолжает Петр Конечко. — Самой тусовочной улицей считается Мазовецкая. Независимо от дня недели, там найдется место, где будет дискотека".
Наталья Кучинская добавляет, что туристам-хипстерам стоит отправиться в район площади Спасителя. Там проходят самые андерграундные вечеринки, много веганских кафе, модных азиатских закусочных и небольших галерей.
"Ночная жизнь в Варшаве напоминает берлинскую. Много техно-клубов и вечеринок, — продолжает Петр Конечко. — Самой тусовочной улицей считается Мазовецкая. Независимо от дня недели, там найдется место, где будет дискотека".
Наталья Кучинская добавляет, что туристам-хипстерам стоит отправиться в район площади Спасителя. Там проходят самые андерграундные вечеринки, много веганских кафе, модных азиатских закусочных и небольших галерей.
"Вкусно перекусить в Варшаве можно в Hala Koszyki, это фуд-корт в лофтовом помещении, где немало хороших ресторанов. Иногда по выходным здесь играет живая музыка", — уточняет Наталья Кучинская.
Туристы отзываются об этом месте так: "Атмосферно, цены средние, представлены кухни разных стран, публика взрослая, порции большие".
"Вкусно перекусить в Варшаве можно в Hala Koszyki, это фуд-корт в лофтовом помещении, где немало хороших ресторанов. Иногда по выходным здесь играет живая музыка", — уточняет Наталья Кучинская.
Туристы отзываются об этом месте так: "Атмосферно, цены средние, представлены кухни разных стран, публика взрослая, порции большие".
В Варшаве также есть кафе, где посетителям предлагают поиграть с кошками. Это не самое туристическое место, поэтому здесь малолюдно.
"Проведя в Варшаве несколько дней, туристы преображаются. Я считаю, что этот город своей атмосферой лечит души", — заключает Петр Конечко.
В Варшаве также есть кафе, где посетителям предлагают поиграть с кошками. Это не самое туристическое место, поэтому здесь малолюдно.
"Проведя в Варшаве несколько дней, туристы преображаются. Я считаю, что этот город своей атмосферой лечит души", — заключает Петр Конечко.