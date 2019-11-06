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РИА Новости
Туризм

Дворцы, вечеринки и кафе с котиками. Самые интересные места Варшавы

08:00 06.11.2019 (обновлено: 17:14 06.11.2019)
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Варшаву сравнивают с фениксом — птицей, возродившейся из пепла. После Второй мировой город восстанавливали из руин буквально по кирпичикам. И там сейчас есть на что посмотреть. Как в польской столице найти Прагу или Берлин, где вкусно поужинать, потанцевать и погладить котиков — в материале РИА Новости.
© Depositphotos / rognar

"Подлинный дух Варшавы можно почувствовать на правом берегу Вислы. В историческом районе Прага сохранились постройки конца XIX века. Например, неоготический храм Святых Михаила и Флориана и находящийся в двух минутах ходьбы православный собор Святой равноапостольной Марии Магдалины", — рассказывает гид по Варшаве Петр Конечко.

Базилика Святых Михаила и Флориана
1 из 14

"Подлинный дух Варшавы можно почувствовать на правом берегу Вислы. В историческом районе Прага сохранились постройки конца XIX века. Например, неоготический храм Святых Михаила и Флориана и находящийся в двух минутах ходьбы православный собор Святой равноапостольной Марии Магдалины", — рассказывает гид по Варшаве Петр Конечко.

© Depositphotos / rognar
© Depositphotos / bloodua

В начале XX века столицу Польши за ее живописные ландшафты называли Восточным Парижем. В годы Второй мировой нацисты разрушили около 85 процентов построек. Сейчас в центре восстановлены Королевский замок, Кафедральный собор Святого Яна, Краковское предместье — и не только.

Почти 40 лет назад Старый город Варшавы внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО — как уникальный пример достоверного возрождения уничтоженного исторического наследия.

Вид Варшавы
2 из 14

В начале XX века столицу Польши за ее живописные ландшафты называли Восточным Парижем. В годы Второй мировой нацисты разрушили около 85 процентов построек. Сейчас в центре восстановлены Королевский замок, Кафедральный собор Святого Яна, Краковское предместье — и не только.

Почти 40 лет назад Старый город Варшавы внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО — как уникальный пример достоверного возрождения уничтоженного исторического наследия.

© Depositphotos / bloodua
© РИА Новости / Владимир Песня

Краковское предместье — прогулочный проспект Варшавы, связывающий Старый город на берегу Вислы с современным центром.

Здесь находятся Варшавский университет, дворец Радзивиллов и костел Святого Креста, в одной из колонн которого замурована урна с сердцем Фридерика Шопена. Великий композитор умер в Париже, где провел полжизни, но завещал, чтобы его сердце похоронили на родине.

Улица Краковское Предместье в центре Варшавы
3 из 14

Краковское предместье — прогулочный проспект Варшавы, связывающий Старый город на берегу Вислы с современным центром.

Здесь находятся Варшавский университет, дворец Радзивиллов и костел Святого Креста, в одной из колонн которого замурована урна с сердцем Фридерика Шопена. Великий композитор умер в Париже, где провел полжизни, но завещал, чтобы его сердце похоронили на родине.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Владимир Песня

Центр рыночной площади в Старом городе украшает фигура сирены — мифологического существа с телом женщины и рыбьим хвостом. Ее также изображают на гербе Варшавы.

По легенде, богатый купец поймал сирену, приплывшую на берег Вислы из Балтийского моря, и решил заработать, показывая ее на ярмарках. Обманом он затащил русалку в сарай. Ночью сын рыбака услышал пение пленницы и освободил ее. В ответ та пообещала защищать Варшаву. Именно поэтому в руках у нее щит и меч.

Статуя Сирены на Рыночной площади Старого города в Варшаве
4 из 14

Центр рыночной площади в Старом городе украшает фигура сирены — мифологического существа с телом женщины и рыбьим хвостом. Ее также изображают на гербе Варшавы.

По легенде, богатый купец поймал сирену, приплывшую на берег Вислы из Балтийского моря, и решил заработать, показывая ее на ярмарках. Обманом он затащил русалку в сарай. Ночью сын рыбака услышал пение пленницы и освободил ее. В ответ та пообещала защищать Варшаву. Именно поэтому в руках у нее щит и меч.

© РИА Новости / Владимир Песня
CC BY 2.5 / Hiuppo /

Варшавский барбакан между Старым и Новым городом построен в середине XVI века для дополнительной защиты входа в крепость. У его стен выступают уличные музыканты, художники продают картины.

Вид на Варшавский барбакан
5 из 14

Варшавский барбакан между Старым и Новым городом построен в середине XVI века для дополнительной защиты входа в крепость. У его стен выступают уличные музыканты, художники продают картины.

CC BY 2.5 / Hiuppo /
CC BY-SA 4.0 / Tilman2007 /

До Большого театра Варшавы (его называют Театр Вельки) от Старого города — десять минут пешком.

Сюда водят экскурсии. Туристы могут побывать за кулисами, увидеть, как создают костюмы, парики, а также посидеть в оркестровой яме.

На крыше здания в 2017 году сделали пасеку из трех ульев и предлагают мед гостям театра.

Большой театр в Варшаве
6 из 14

До Большого театра Варшавы (его называют Театр Вельки) от Старого города — десять минут пешком.

Сюда водят экскурсии. Туристы могут побывать за кулисами, увидеть, как создают костюмы, парики, а также посидеть в оркестровой яме.

На крыше здания в 2017 году сделали пасеку из трех ульев и предлагают мед гостям театра.

CC BY-SA 4.0 / Tilman2007 /
© Depositphotos / marek_usz

В столице Польши находится единственный в мире музей, посвященный первооткрывателю радия и полония, первой женщине — нобелевскому лауреату Марии Склодовской-Кюри.

В экспозиции — фотографии, научные записи и личные вещи Марии и ее мужа Пьера.

Музей Марии Склодовской-Кюри в Варшаве
7 из 14

В столице Польши находится единственный в мире музей, посвященный первооткрывателю радия и полония, первой женщине — нобелевскому лауреату Марии Склодовской-Кюри.

В экспозиции — фотографии, научные записи и личные вещи Марии и ее мужа Пьера.

© Depositphotos / marek_usz
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В Королевском замке — полотна Рембрандта ("Ученый за пюпитром" и "Девушка в картинной раме"), старинные виды Варшавы кисти Бернарда Беллотто, картины местных художников.

Каждый день в 11:15 из часовой башни замка подает сигнал трубач. Именно в это время, когда нацисты бомбили Варшаву, механизм остановился.

Королевский замок в Варшаве
8 из 14

В Королевском замке — полотна Рембрандта ("Ученый за пюпитром" и "Девушка в картинной раме"), старинные виды Варшавы кисти Бернарда Беллотто, картины местных художников.

Каждый день в 11:15 из часовой башни замка подает сигнал трубач. Именно в это время, когда нацисты бомбили Варшаву, механизм остановился.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk /

В Варшаве много замков. Например, Уяздовский, который в конце XVI и начале XVII века служил резиденцией польскому королю Августу Сильному. Потом здание перестроили под казармы и военный госпиталь. В годы Второй мировой его сожгли.

Замок восстановили только в середине 1970-х. Сегодня там центр современного искусства.

Уяздовский замок
9 из 14

В Варшаве много замков. Например, Уяздовский, который в конце XVI и начале XVII века служил резиденцией польскому королю Августу Сильному. Потом здание перестроили под казармы и военный госпиталь. В годы Второй мировой его сожгли.

Замок восстановили только в середине 1970-х. Сегодня там центр современного искусства.

CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk /
CC BY-SA 4.0 / Mariokol /

Есть в Варшаве и дворцы. Лазенковский возведен на искусственном острове в огромном парке Лазенки — одном из самых красивых в городе.

Лазенковский дворец
10 из 14

Есть в Варшаве и дворцы. Лазенковский возведен на искусственном острове в огромном парке Лазенки — одном из самых красивых в городе.

CC BY-SA 4.0 / Mariokol /
© Depositphotos / nedashkivskaphoto

"Если гостям хочется посмотреть неочевидные туристические места, я показываю сады на крыше библиотеки Варшавского университета. Попасть туда можно только летом. Здесь часто отдыхают сотрудники библиотеки и местные жители", — говорит гид по Варшаве Наталья Кучинская.

Сад в библиотеки Варшавского университета
11 из 14

"Если гостям хочется посмотреть неочевидные туристические места, я показываю сады на крыше библиотеки Варшавского университета. Попасть туда можно только летом. Здесь часто отдыхают сотрудники библиотеки и местные жители", — говорит гид по Варшаве Наталья Кучинская.

© Depositphotos / nedashkivskaphoto
© Flickr / Kamil Porembinski

"Ночная жизнь в Варшаве напоминает берлинскую. Много техно-клубов и вечеринок, — продолжает Петр Конечко. — Самой тусовочной улицей считается Мазовецкая. Независимо от дня недели, там найдется место, где будет дискотека".

Наталья Кучинская добавляет, что туристам-хипстерам стоит отправиться в район площади Спасителя. Там проходят самые андерграундные вечеринки, много веганских кафе, модных азиатских закусочных и небольших галерей.

Ночная Варшава, Польша
12 из 14

"Ночная жизнь в Варшаве напоминает берлинскую. Много техно-клубов и вечеринок, — продолжает Петр Конечко. — Самой тусовочной улицей считается Мазовецкая. Независимо от дня недели, там найдется место, где будет дискотека".

Наталья Кучинская добавляет, что туристам-хипстерам стоит отправиться в район площади Спасителя. Там проходят самые андерграундные вечеринки, много веганских кафе, модных азиатских закусочных и небольших галерей.

© Flickr / Kamil Porembinski
CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk / Wnętrze Hali Koszyki

"Вкусно перекусить в Варшаве можно в Hala Koszyki, это фуд-корт в лофтовом помещении, где немало хороших ресторанов. Иногда по выходным здесь играет живая музыка", — уточняет Наталья Кучинская.

Туристы отзываются об этом месте так: "Атмосферно, цены средние, представлены кухни разных стран, публика взрослая, порции большие".

Заведение Hala Koszyki в Варшаве
13 из 14

"Вкусно перекусить в Варшаве можно в Hala Koszyki, это фуд-корт в лофтовом помещении, где немало хороших ресторанов. Иногда по выходным здесь играет живая музыка", — уточняет Наталья Кучинская.

Туристы отзываются об этом месте так: "Атмосферно, цены средние, представлены кухни разных стран, публика взрослая, порции большие".

CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk / Wnętrze Hali Koszyki
© AP Photo / Czarek Sokolowski

В Варшаве также есть кафе, где посетителям предлагают поиграть с кошками. Это не самое туристическое место, поэтому здесь малолюдно.

"Проведя в Варшаве несколько дней, туристы преображаются. Я считаю, что этот город своей атмосферой лечит души", — заключает Петр Конечко.

Посетители в кафе Miau Cafe в Варшаве
14 из 14

В Варшаве также есть кафе, где посетителям предлагают поиграть с кошками. Это не самое туристическое место, поэтому здесь малолюдно.

"Проведя в Варшаве несколько дней, туристы преображаются. Я считаю, что этот город своей атмосферой лечит души", — заключает Петр Конечко.

© AP Photo / Czarek Sokolowski
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ТуризмФото - ТуризмТуризмтуристыПольшаВаршава
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