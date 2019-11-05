Сотрудники Мосприроды не нашли мертвую рыбу в прудах дендропарка в Бирюлево

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мертвая рыба не была зафиксирована в прудах дендропарка в Бирюлево в Москве, пересыханию прудов способствуют погодные условия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды.
Ранее в социальной сети появилась информация о том, что в дендропарке в Бирюлево полностью пересох один пруд, а во втором уровень воды упал на несколько метров. Кроме того, в прудах обнаружили мертвую рыбу.
"На момент обследования мертвая рыба зафиксирована не была", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что пересыхание прудов дендропарка связано с погодными условиями, так как пруды не имеют подземных источников.