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РИА Новости

Сотрудники Мосприроды не нашли мертвую рыбу в прудах дендропарка в Бирюлево

18:24 05.11.2019 (обновлено: 13:35 06.11.2019)
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© РИА Новости / Александр НатрускинАллея в парке "Яблоневый сад" в Бирюлево Западном
Аллея в парке Яблоневый сад в Бирюлево Западном
© РИА Новости / Александр Натрускин
Аллея в парке "Яблоневый сад" в Бирюлево Западном. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мертвая рыба не была зафиксирована в прудах дендропарка в Бирюлево в Москве, пересыханию прудов способствуют погодные условия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды.
Ранее в социальной сети появилась информация о том, что в дендропарке в Бирюлево полностью пересох один пруд, а во втором уровень воды упал на несколько метров. Кроме того, в прудах обнаружили мертвую рыбу.
Благоустройство парка Яблоневый сад по программе Мой район в Бирюлево Западное
27 июля, 13:32РИА Новости
В районе Бирюлево Западное в Москве появился парк на 15 гектаров
"На момент обследования мертвая рыба зафиксирована не была", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что пересыхание прудов дендропарка связано с погодными условиями, так как пруды не имеют подземных источников.
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МосприродаМоскваОбщество
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