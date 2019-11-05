Медведчук призвал Зеленского принять закон о референдуме

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует советоваться с жителями страны в таких вопросах как открытие рынка земли или вступление в НАТО , а также призвал принять закон о референдуме.

Медведчук напомнил, что Зеленский обещал принять закон о референдуме, который необходим Украине в правовых и демократических соображениях. В частности, политик считает, что нельзя принимать такие решения в стране как открытие рынка земли или вступление страны в НАТО без согласия украинских граждан.

"Потому что сколько угодно можно быть слугой народа и можно сколько угодно кичиться от этого "высокого" звания слуги, но с народом иногда надо советоваться. Вот такой закон и принятие такого законодательства являются первоочередными, потому что это, собственно, документ, второй по значению, после основного закона, то есть после конституции. И это надо и необходимо делать в кратчайшие сроки", - заявил Медведчук во вторник в эфире телеканала "112.Украина".

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в стране будет открыт с 1 октября 2020 года. Президент Владимир Зеленский заверил, что право покупать землю получат только украинские граждане и компании. Позже Гончарук заявил, что право на ее покупку также получат компании, конечными бенефициарами которых являются иностранные граждане, при условии, что они более трех лет работают на Украине и платят налоги.

Ранее Зеленский заявил, что Украина обязательно вступит в Североатлантический альянс, но только после того, когда этот вопрос будет вынесен на референдум и украинцам расскажут, что "НАТО - это не так страшно".