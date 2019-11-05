Удмуртские власти закупят восемь медкомплексов на 170 миллионов рублей

УФА, 5 ноя - РИА Новости. Власти Власти Удмуртии закупят восемь передвижных медицинских комплексов на сумму порядка 170 миллионов рублей в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", сообщили в пресс-службе главы региона.

"Одним из значимых событий в части модернизации и усовершенствования оказания первичной медико-санитарной помощи в 2019 году станет приобретение восьми передвижных медицинских комплексов. Комплексы придут в регион в конце ноября",- сообщает пресс-служба руководства Удмуртии.

В сообщении поясняется, что три комплекса, помимо стандартного оборудования, будут включать в себя аппараты диагностики по профилю флюорография, а пять комплексов - по профилю маммография.

"На эти цели будет потрачено 67,05 миллионов рублей из федерального бюджета и порядка 102,5 миллионов из республиканской казны", - говорится в сообщении пресс-службы.