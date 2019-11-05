Удмуртские власти закупят восемь медкомплексов на 170 миллионов рублей

УФА, 5 ноя - РИА Новости. Власти Удмуртии закупят восемь передвижных медицинских комплексов на сумму порядка 170 миллионов рублей в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", сообщили в пресс-службе главы региона.
"Одним из значимых событий в части модернизации и усовершенствования оказания первичной медико-санитарной помощи в 2019 году станет приобретение восьми передвижных медицинских комплексов. Комплексы придут в регион в конце ноября",- сообщает пресс-служба руководства Удмуртии.
В сообщении поясняется, что три комплекса, помимо стандартного оборудования, будут включать в себя аппараты диагностики по профилю флюорография, а пять комплексов - по профилю маммография.
"На эти цели будет потрачено 67,05 миллионов рублей из федерального бюджета и порядка 102,5 миллионов из республиканской казны", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве отметили, что закупки медицинского оборудования происходят в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". "Также в рамках развития первичной медико-санитарной помощи в Удмуртии строятся фельдшерские пункты, работает санавиация, а 114 медицинских организаций участвуют в проекте по созданию и тиражированию "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", - сообщили в пресс-службе главы республики.