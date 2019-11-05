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РИА Новости

В МИД рассказали, где будет храниться подаренный Лаврову там-там

20:55 05.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бурунди Эзекиель Нибигира во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бурунди Эзекиель Нибигира во время встречи в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бурунди Эзекиель Нибигира во время встречи в Москве
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Подаренный во вторник главе МИД РФ бурундийским коллегой африканский барабан там-там будет храниться в музее министерства, сообщили РИА Новости в МИД России.
"Там-там будет храниться в музее МИД", - сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.
© Фото : страница МИД России в FacebookПосле переговоров в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бурунди Эзекиель Нибигира обменялись подарками
После переговоров в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бурунди Эзекиель Нибигира обменялись подарками
© Фото : страница МИД России в Facebook
После переговоров в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бурунди Эзекиель Нибигира обменялись подарками
Ранее в Facebook МИД появилось сообщение о том, что после состоявшихся переговоров в Москве министры иностранных дел России Сергей Лавров и Республики Бурунди Эзикиел Нибигира обменялись подарками. Сергей Лавров вручил гостю тульскую гармонь, а Нибигира преподнес российскому коллеге древний африканский ударный музыкальный инструмент там-там, говорится в сообщении.
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Сергей ЛавровМИД РФБурундиРоссияВ мире
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