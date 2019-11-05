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РИА Новости
Краснодарский край

Глава Кубани поручил довести уровень газификации в крае до 95% к 2030 году

20:37 05.11.2019
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© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
КРАСНОДАР, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе расширенного планерного совещания во вторник поручил к 2030 году довести уровень газификации в крае до 95%, говорится в сообщении администрации региона.
"Перед нами стоит задача к 2030 году довести газификацию до 95%. До этого времени мы должны четко понимать, где и когда будет газ. Чтобы был результат, необходимо стучать во все двери. Главы должны инициировать строительство сетей и подавать заявки на участие в госпрограммах", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
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Губернатор отметил, что за последние пять лет уровень газификации региона вырос на 9%. "На сегодняшний день он превышает 83%, что значительно выше среднероссийского. Однако мы не можем ориентироваться на средние показатели, а должны по максимуму обеспечить газом население, социальные и производственные объекты", – призвал глава региона.
По его словам, есть муниципальные образования, где уровень газификации не превышает 60%. Например, в Туапсинском районе из-за горного рельефа этот показатель составляет лишь 14,9%. Всего в Краснодарском крае около 500 населенных пунктов до сих пор не имеют газификации.
"Здесь речь идет, прежде всего, о труднодоступных населенных пунктах. Тем не менее, мы должны сделать все возможное, чтобы поднять уровень жизни людей в этих территориях", – пояснил губернатор. Он добавил, что ряд муниципалитетов не активно участвуют в региональных программах газификации. Так, Кущевский район два года не проектирует строительство сетей, Крыловский район уже порядка пяти лет не подает заявки.
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