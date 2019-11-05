Глава Кубани поручил довести уровень газификации в крае до 95% к 2030 году

КРАСНОДАР, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе расширенного планерного совещания во вторник поручил к 2030 году довести уровень газификации в крае до 95%, говорится в сообщении администрации региона.

"Перед нами стоит задача к 2030 году довести газификацию до 95%. До этого времени мы должны четко понимать, где и когда будет газ. Чтобы был результат, необходимо стучать во все двери. Главы должны инициировать строительство сетей и подавать заявки на участие в госпрограммах", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.

Губернатор отметил, что за последние пять лет уровень газификации региона вырос на 9%. "На сегодняшний день он превышает 83%, что значительно выше среднероссийского. Однако мы не можем ориентироваться на средние показатели, а должны по максимуму обеспечить газом население, социальные и производственные объекты", – призвал глава региона.

По его словам, есть муниципальные образования, где уровень газификации не превышает 60%. Например, в Туапсинском районе из-за горного рельефа этот показатель составляет лишь 14,9%. Всего в Краснодарском крае около 500 населенных пунктов до сих пор не имеют газификации.