Генсек ООН призвал участников СВПД выполнять свои обязательства

"Генеральный секретарь в курсе заявления, сделанного президентом Ирана, касательно центрифуг. Генсек неоднократно отмечал, что СВПД представляет собой главное достижение в вопросе ядерного нераспространения, дипломатии и является вкладом в региональную и мировую безопасность", - сказал Дюжаррик.

"Он повторил свой призыв к участникам СВПД полностью исполнять свои обязательства в рамках соглашения, а также призвал всех другие государства оказывать поддержку этому соглашению", - добавил он.

В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. С тех пор Вашингтон последовательно наращивает санкционное давление, пытаясь добиться уступок со стороны Тегерана.