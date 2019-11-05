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РИА Новости

Генсек ООН призвал участников СВПД выполнять свои обязательства

20:26 05.11.2019 (обновлено: 21:11 05.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 5 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в контексте последних заявления Ирана призвал участников СВПД исполнять свои обязательства в рамках соглашения, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
Президент Ирана Хасан Роухани во вторник объявил о четвертом по счету отказе Тегерана следовать части положений ядерной сделки, дав ее сторонам еще 2 месяца на то, чтобы выполнить требования Тегерана и вернуть соглашение в ее прежнее состояние. Иран с 6 ноября начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа. По словам Роухани, "новая деятельность" по-прежнему будет проходить под контролем МАГАТЭ, а все предпринятые меры станут обратимыми, как только стороны сделки выполнят свои обязательства по ней.
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"Генеральный секретарь в курсе заявления, сделанного президентом Ирана, касательно центрифуг. Генсек неоднократно отмечал, что СВПД представляет собой главное достижение в вопросе ядерного нераспространения, дипломатии и является вкладом в региональную и мировую безопасность", - сказал Дюжаррик.
"Он повторил свой призыв к участникам СВПД полностью исполнять свои обязательства в рамках соглашения, а также призвал всех другие государства оказывать поддержку этому соглашению", - добавил он.
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В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. С тех пор Вашингтон последовательно наращивает санкционное давление, пытаясь добиться уступок со стороны Тегерана.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Антониу ГутеррешООНИранВ мире
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