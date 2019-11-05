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РИА Новости

Путин поздравил участников Российских студенческих отрядов с юбилеем

20:24 05.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями движения студенческих отрядов
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями движения студенческих отрядов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями движения студенческих отрядов
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников Российских студенческих отрядов с юбилеем движения и пожелал ему дальнейшего развития.
Во вторник президент принял в Кремле представителей движения студенческих отрядов, которое в 2019 году отмечает 60-летний юбилей и 15-летие современного этапа своего развития. На встречу приглашены руководители центрального штаба Российских студенческих отрядов, командиры региональных отделений и победители всероссийских трудовых проектов.
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"Хотел с вами увидеться для того, чтобы поздравить вас как активных участников стройотрядовского движения, как организаторов, и конечно, как в таких случаях говорят, в вашем лице всех стройотрядовцев, причем как тех, кто считает себя уже ветеранами стройотрядовского движения, так и тех, кто работает сегодня", - сказал Путин.
Он отметил, что стройотрядовское движение всегда "подставляло плечо государству", работая зачастую в сложных условиях.
"Я, честно говоря, даже не знаю случаев, когда стройотряды не выполняли задачу, которую перед ними ставили", - заметил президент.
Он выразил надежду на то, что благодаря участникам движения оно "будет двигаться вперед и выполнять все задачи, которые на него возлагаются", а будущие поколения стройотрядовцев "будут получать удовольствие от своей работы, дополнительную квалификацию и жизненный опыт".
После президента слово взял руководитель центрального штаба РСО Михаил Киселев, он поблагодарил Путина за встречу и отметил, что в Кремле представителям движения находиться почетно.
"У вас сколько значков - как у Леонида Ильича Брежнева", - пошутил Путин, глядя на него.
"Еще, конечно, не до конца", - не растерялся молодой человек.
"Но целуется он также", - под общий смех сказал один из стройотрядовцев.
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"Российские студенческие отряды" (РСО) – крупнейшая организация страны, которая обеспечивает временной работой более 240 тысяч молодых людей из 72 регионов РФ, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. За годы существования движения через школу студенческих отрядов прошло около 19 миллионов человек. В XX веке студенческие строительные отряды участвовали в освоении целинных и залежных земель, создании нефтегазового комплекса страны, строительстве БАМа, различных промышленных предприятий, заводов и электростанций.
Сегодня Российские студенческие отряды работают в различных направлениях, в том числе в строительстве, медицине, сельском хозяйстве. Порядка 15 тысяч представителей движения участвовали в таких масштабных проектах как возведение объектов Саммита АТЭС-2012, XXVII Всемирной летней Универсиады-2013 в Казани, ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, космодромов "Восточный" и "Плесецк", объектов атомной энергетики России. Участники студенческих отрядов также занимаются добровольческой деятельностью: помогают ветеранам и пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, опекают детские дома и школы, восстанавливают памятники, проводят экологические акции, оказывают юридические консультации.
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