МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин поздравил участников Российских студенческих отрядов с юбилеем движения и пожелал ему дальнейшего развития.

Во вторник президент принял в Кремле представителей движения студенческих отрядов, которое в 2019 году отмечает 60-летний юбилей и 15-летие современного этапа своего развития. На встречу приглашены руководители центрального штаба Российских студенческих отрядов, командиры региональных отделений и победители всероссийских трудовых проектов.

"Хотел с вами увидеться для того, чтобы поздравить вас как активных участников стройотрядовского движения, как организаторов, и конечно, как в таких случаях говорят, в вашем лице всех стройотрядовцев, причем как тех, кто считает себя уже ветеранами стройотрядовского движения, так и тех, кто работает сегодня", - сказал Путин.

Он отметил, что стройотрядовское движение всегда "подставляло плечо государству", работая зачастую в сложных условиях.

"Я, честно говоря, даже не знаю случаев, когда стройотряды не выполняли задачу, которую перед ними ставили", - заметил президент.

Он выразил надежду на то, что благодаря участникам движения оно "будет двигаться вперед и выполнять все задачи, которые на него возлагаются", а будущие поколения стройотрядовцев "будут получать удовольствие от своей работы, дополнительную квалификацию и жизненный опыт".

После президента слово взял руководитель центрального штаба РСО Михаил Киселев, он поблагодарил Путина за встречу и отметил, что в Кремле представителям движения находиться почетно.

"У вас сколько значков - как у Леонида Ильича Брежнева ", - пошутил Путин, глядя на него.

"Еще, конечно, не до конца", - не растерялся молодой человек.

"Но целуется он также", - под общий смех сказал один из стройотрядовцев.

"Российские студенческие отряды" (РСО) – крупнейшая организация страны, которая обеспечивает временной работой более 240 тысяч молодых людей из 72 регионов РФ, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. За годы существования движения через школу студенческих отрядов прошло около 19 миллионов человек. В XX веке студенческие строительные отряды участвовали в освоении целинных и залежных земель, создании нефтегазового комплекса страны, строительстве БАМа, различных промышленных предприятий, заводов и электростанций.