"Киевский нонсенс": Пушков высмеял претензии "Нафтогаза" к "Газпрому"

Игра на срыв. Почему "Нафтогаз" насчитал претензий к "Газпрому" на $22 млрд В "Нафтогазе" насчитали претензий к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов, а также назвали условие снижения суммы иска к российской компании. В эфире радио Sputnik эксперты оценили заявления украинской стороны.

"Обнуление претензий"

В Киеве заявили, что имеют претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и призвали готовиться к прекращению прокачки газа. Сенаторы и эксперты объяснили, почему Украина все же верит в сохранение газового транзита и не отзывает судебные иски к "Газпрому".

Шантаж и пиар. В России оценили новые претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" В Киеве заявили, что имеют претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и призвали готовиться к прекращению прокачки газа. Сенаторы и эксперты объяснили, почему Украина все же верит в сохранение газового транзита и не отзывает судебные иски к "Газпрому".

Несколько дней назад "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск к российской корпорации на 12 миллиардов долларов. Глава Минэнерго Александр Новак назвал это решение абсурдным. Во вторник исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко сообщил, что компания готова снизить сумму исковых требований до двух миллиардов долларов при условии продолжения транзита газа с 2020 года и сохранения доходов от него на текущем уровне. В свою очередь, Коболев заявил о претензиях в 22 миллиарда долларов и заявил, что Украина не готова "понять и простить" России такую сумму, а для взаимного обнуления претензий Москва также должна пойти навстречу.