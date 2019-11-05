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РИА Новости

"Киевский нонсенс": Пушков высмеял претензии "Нафтогаза" к "Газпрому"

20:17 05.11.2019 (обновлено: 20:22 05.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Нафтогаз-Украина"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Сенатора Алексея Пушкова удивили суммы, которые "Нафтогаз" требует взыскать с "Газпрома".
Ранее глава украинской компании Андрей Коболев суммарно оценил претензии к российскому концерну в 22 миллиарда долларов.
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
Вчера, 19:33Сказано в эфире
Игра на срыв. Почему "Нафтогаз" насчитал претензий к "Газпрому" на $22 млрдВ "Нафтогазе" насчитали претензий к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов, а также назвали условие снижения суммы иска к российской компании. В эфире радио Sputnik эксперты оценили заявления украинской стороны.
"И то у него 12 миллиардов выходит, то 22... А почему не 18.7 или 31.2 (миллиарда) - неясно: в "Нафтогазе" и сами не знают, откуда такие цифры выходят. В общем, подсчеты в духе конторы "Рога и копыта", - написал он в твиттере.
Озвученные украинской компанией цифры парламентарий назвал киевским нонсенсом.

"Обнуление претензий"

Действующие контракты на транзит газа истекают в конце 2019 года. В октябре глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что для заключения нового договора необходимо полностью урегулировать все судебные споры. Президент Владимир Путин также заявил о необходимости обнулить все требования с обеих сторон.
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
Вчера, 18:05Радио Sputnik
Шантаж и пиар. В России оценили новые претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" В Киеве заявили, что имеют претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и призвали готовиться к прекращению прокачки газа. Сенаторы и эксперты объяснили, почему Украина все же верит в сохранение газового транзита и не отзывает судебные иски к "Газпрому".
Несколько дней назад "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск к российской корпорации на 12 миллиардов долларов. Глава Минэнерго Александр Новак назвал это решение абсурдным. Во вторник исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко сообщил, что компания готова снизить сумму исковых требований до двух миллиардов долларов при условии продолжения транзита газа с 2020 года и сохранения доходов от него на текущем уровне. В свою очередь, Коболев заявил о претензиях в 22 миллиарда долларов и заявил, что Украина не готова "понять и простить" России такую сумму, а для взаимного обнуления претензий Москва также должна пойти навстречу.
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Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромМинистерство энергетики РФАлексей ПушковРоссияУкраинаЭкономика
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