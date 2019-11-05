Путин решит вопрос с грантом на проведение конгресса Фондом Достоевского

"Наш конгресс Фонда Достоевского, который мы проводим уже 18 лет с 2001 года, "Русская словесность в мировом культурном контексте" является единственной в мире площадкой, где встречаются и писатели, и исследователи... Мы подавали всегда на гранты, хотя я удивляюсь, почему нам нужно подавать на грант, когда это уже существует, это же не разовое мероприятие. И в этом году мы снова подаем на очередной грант, и получаем полный отказ. Конгресс в этом году не состоялся. Второй раз подаем и снова получаем отказ... Я уже не знаю, будем ли мы подавать на будущий год, потому что какой смысл тогда?" - сказал Волгин во вторник в ходе заседания совета при президенте РФ по русскому языку.