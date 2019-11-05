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РИА Новости
Культура

Путин решит вопрос с грантом на проведение конгресса Фондом Достоевского

20:13 05.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимир Путин
 Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал решить вопрос с получением гранта на проведение международного конгресса, организатором которого выступает Фонд Достоевского.
По словам писателя и президента Фонда Достоевского Игоря Волгина, организация подавала документы на получение президентского гранта с целью проведения очередного международного конгресса "Русская словесность в мировом культурном контексте", однако получила отказ.
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"Наш конгресс Фонда Достоевского, который мы проводим уже 18 лет с 2001 года, "Русская словесность в мировом культурном контексте" является единственной в мире площадкой, где встречаются и писатели, и исследователи... Мы подавали всегда на гранты, хотя я удивляюсь, почему нам нужно подавать на грант, когда это уже существует, это же не разовое мероприятие. И в этом году мы снова подаем на очередной грант, и получаем полный отказ. Конгресс в этом году не состоялся. Второй раз подаем и снова получаем отказ... Я уже не знаю, будем ли мы подавать на будущий год, потому что какой смысл тогда?" - сказал Волгин во вторник в ходе заседания совета при президенте РФ по русскому языку.
Министр культуры РФ Владимир Мединский, в свою очередь, удивился тому, что Фонд Достоевского не получил грант на проведение конгресса и сообщил, что ведомство при получении соответствующих документов от фонда данную идею обязательно поддержит. "Если вы подадитесь к нам, мы вас поддержим. Мы, насколько я помню, поддерживали вашу сессию в рамках Санкт-Петербургского культурного форума", - сказал Мединский.
Президент РФ Владимир Путин же заверил, что президентский грант будет получен. "Сейчас мы с вами виновных не найдем, но грант будет. Я вам обещаю", - подчеркнул он.
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КультураВладимир МединскийФедор ДостоевскийВладимир ПутинРоссия
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