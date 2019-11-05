Зеленский призвал Минэнерго создать независимый оператор ГТС до конца года

КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу главе Минэнрго Украины Алексею Оржелю до конца года завершить создание независимого оператора ГТС путем его выделения из " Нафтогаза ", сообщила пресс-служба украинского президента.

По данным пресс-службы, Зеленский во вторник провел встречу с руководством Верховной рады и правительства, где поставил ряд задач.

"Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель должен завершить процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз" до 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении

Также Зеленский считает, что Минэнерго до конца года должно "упростить процедуры присоединения к электрическим и газовым сетям, которыми обладают субъекты естественных монополий", а до конца апреля 2020 года "реформировать угольную отрасль".