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РИА Новости

Зеленский призвал Минэнерго создать независимый оператор ГТС до конца года

20:00 05.11.2019 (обновлено: 20:01 05.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу главе Минэнрго Украины Алексею Оржелю до конца года завершить создание независимого оператора ГТС путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила пресс-служба украинского президента.
По данным пресс-службы, Зеленский во вторник провел встречу с руководством Верховной рады и правительства, где поставил ряд задач.
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"Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель должен завершить процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз" до 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении
Также Зеленский считает, что Минэнерго до конца года должно "упростить процедуры присоединения к электрическим и газовым сетям, которыми обладают субъекты естественных монополий", а до конца апреля 2020 года "реформировать угольную отрасль".
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Парламент Украины принял закон, который позволит до конца года завершить процедуры по созданию независимого оператора ГТС путем его выделения из структуры НАК "Нафтогаз Украины". Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня, следующим за днем его опубликования в официальной прессе. Документ предусматривает запрет на приватизацию, концессию, аренду и управление третьими сторонами ОГТС.
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Алексей ОржельНафтогаз УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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