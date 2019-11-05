МИД Великобритании прокомментировал сокращение Ираном обязательств по СВПД

ЛОНДОН, 5 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Очередные шаги Ирана по отказу выполнять условия ядерного соглашения составляют угрозу для национальной безопасности Великобритании, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
Президент Ирана Хасан Роухани во вторник объявил о четвертом по счету отказе Тегерана следовать части положений ядерной сделки, дав ее сторонам еще 2 месяца на то, чтобы выполнить требования Тегерана и вернуть соглашение в ее прежнее состояние. Иран с 6 ноября начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа. По словам Роухани, "новая деятельность" по-прежнему будет проходить под контролем МАГАТЭ, а все предпринятые меры станут обратимыми, как только стороны сделки выполнят свои обязательства по ней.
"Очередные действия Ирана явным образом противоречат условиям соглашения и несут риск для нашей нацбезопасности. Мы хотим найти путь вперед через конструктивный международный диалог, но Иран должен выполнять свои обязательства и срочно вернуться к полному соблюдению соглашения", - говорится в переданном в РИА Новости тексте заявления Рааба.
В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. С тех пор Вашингтон последовательно наращивает санкционное давление, пытаясь добиться уступок со стороны Тегерана.