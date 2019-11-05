МИД Великобритании прокомментировал сокращение Ираном обязательств по СВПД

"Очередные действия Ирана явным образом противоречат условиям соглашения и несут риск для нашей нацбезопасности. Мы хотим найти путь вперед через конструктивный международный диалог, но Иран должен выполнять свои обязательства и срочно вернуться к полному соблюдению соглашения", - говорится в переданном в РИА Новости тексте заявления Рааба.

В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. С тех пор Вашингтон последовательно наращивает санкционное давление, пытаясь добиться уступок со стороны Тегерана.