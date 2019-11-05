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РИА Новости

Суд в Вене запретил публикацию видео, приведшего к отставке вице-канцлера

19:44 05.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер Австрийской партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе
Лидер Австрийской партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Лидер Австрийской партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе. Архивное фото
ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Высший земельный суд Вены запретил дальнейшую публикацию скандальной видеозаписи, приведшей к отставке бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе и последующему развалу правительства республики.
Как сообщает телеканал oe24, тем самым суд удовлетворил иск ещё одного фигуранта видеозаписи, бывшего лидера парламентской фракции Австрийской партии свободы Йохана Гуденуса. Он в середине августа подал гражданский иск на одного из предполагаемых создателей видеозаписи - адвоката из Вены, с требованием денежной компенсации и удаления видеозаписи.
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Земельный суд Вены по гражданским делам своим постановлением запретил адвокату распространять видеозапись или ее части, а также показывать или делать доступным другим лицам. Также запрещено изготовление новых видеозаписей.
Решение не вступило в законную силу, возможна апелляция Верховного суда.
Венский адвокат, распространивший видео, заявлял, что видеозапись с Ибицы представляет собой проект, мотивированный идеями гражданского общества, при реализации которого использовались методы журналистских расследований.
В середине мая, за неделю до выборов в Европарламент, крупнейшие немецкие СМИ опубликовали скандальную видеозапись с участием Штрахе, на которой он якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой". По словам Штрахе, эта женщина является гражданкой Латвии, а по последним сообщениям СМИ - боснийской студенткой, получившей гонорар за сыгранную роль.
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При этом сами издания, опубликовавшие скандальный материал, указали на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе был вынужден подать в отставку.
Публикация стремительно привела к внутриполитическому кризису в Австрии: за отставкой Штрахе последовала отставка всего правительства страны во главе с Себастьяном Курцем.
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Хайнц-Кристиан ШтрахеАвстрияВенаВ мире
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