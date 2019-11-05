Суд в Вене запретил публикацию видео, приведшего к отставке вице-канцлера

ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Высший земельный суд Вены запретил дальнейшую публикацию скандальной видеозаписи, приведшей к отставке бывшего вице-канцлера Австрии Высший земельный суд Вены запретил дальнейшую публикацию скандальной видеозаписи, приведшей к отставке бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе и последующему развалу правительства республики.

Как сообщает телеканал oe24 , тем самым суд удовлетворил иск ещё одного фигуранта видеозаписи, бывшего лидера парламентской фракции Австрийской партии свободы Йохана Гуденуса. Он в середине августа подал гражданский иск на одного из предполагаемых создателей видеозаписи - адвоката из Вены, с требованием денежной компенсации и удаления видеозаписи.

Земельный суд Вены по гражданским делам своим постановлением запретил адвокату распространять видеозапись или ее части, а также показывать или делать доступным другим лицам. Также запрещено изготовление новых видеозаписей.

Решение не вступило в законную силу, возможна апелляция Верховного суда.

Венский адвокат, распространивший видео, заявлял, что видеозапись с Ибицы представляет собой проект, мотивированный идеями гражданского общества, при реализации которого использовались методы журналистских расследований.

В середине мая, за неделю до выборов в Европарламент , крупнейшие немецкие СМИ опубликовали скандальную видеозапись с участием Штрахе, на которой он якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой". По словам Штрахе, эта женщина является гражданкой Латвии, а по последним сообщениям СМИ - боснийской студенткой, получившей гонорар за сыгранную роль.

При этом сами издания, опубликовавшие скандальный материал, указали на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе был вынужден подать в отставку.