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РИА Новости

В Израиле задержали подозреваемого в распространении угроз Нетаньяху в Сети

19:32 05.11.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ - АВИВ , 5 ноя – РИА Новости. Израильская полиция сообщила о задержании подозреваемого в публикации угроз в адрес премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в социальных сетях.
"Подразделение кибербезопасности израильской полиции арестовало мужчину, подозреваемого в угрозах премьер-министру и его семье в социальных сетях. В своих публикациях он призывал полицию организовать движение транспорта для похорон премьер-министра. Подозреваемый был арестован сегодня вечером и находится под следствием", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился накануне в полицию в связи с угрозами в его адрес на Facebook, сообщила канцелярия главы правительства.
Премьер попросил незамедлительно начать расследование.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
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Биньямин НетаньяхуFacebook, Inc.ИзраильВ мире
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