В Израиле задержали подозреваемого в распространении угроз Нетаньяху в Сети

"Подразделение кибербезопасности израильской полиции арестовало мужчину, подозреваемого в угрозах премьер-министру и его семье в социальных сетях. В своих публикациях он призывал полицию организовать движение транспорта для похорон премьер-министра. Подозреваемый был арестован сегодня вечером и находится под следствием", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.