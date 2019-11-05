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РИА Новости

Эксперты оценили проект о запрете продажи смартфонов без российского ПО

19:30 05.11.2019 (обновлено: 19:33 05.11.2019)
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Технический директор и вице-президент Mail.ru Group Владимир Габриелян прокомментировал принятый Госдумой в первом чтении закон о запрете продажи смартфонов без российского программного обеспечения.
Ранее стало известно, что члены нижней палаты российского парламента поддержали в первом чтении законопроект, обязывающий предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств, в частности, смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".
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"Конкуренция – это самое хорошее, что может быть для конечного потребителя и поэтому, я считаю, это позитивный момент, то есть, я считаю, что таким образом у тех компаний, которые не работают по всему миру, а работают в какой-то одной стране, у них появляется шанс конкурировать с мировыми гигантами", - цитирует Габриеляна "Газета.ру".
Он также подчеркнул, что крупные транснациональные корпорации не всегда могут создавать новые продукты также быстро, как тысячи локальных компаний по всему миру.
В свою очередь, в "Яндексе" отметили, что необходимо тщательно проработать детали принятого законопроекта.
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"В первую очередь не должны пострадать пользовательский опыт и безопасность устройств", - цитирует издание пресс-службу компании.
При этом в российском IT-гиганте обратили внимание, что необходимо сохранить договоренности с производителями.
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Популярные комментарии
Абсолютно правильно! Яркий пример этому китайски Сяоми. Они никогда не запрешали у себя продажи айфонов и самсунгов но сяоми сейчас 5-ю строчку занимает в мире.
5 ноября, 20:11
Григорий .
23471006
Конкуренция - это когда предлагают свой продукт не уступающий по качеству и функционалу., а не когда законом запрещают продукцию конкурентов или тем же законом насильно навязывают свою!
5 ноября, 20:03
Евгений Жегульский
221811016
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