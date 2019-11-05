Эксперты оценили проект о запрете продажи смартфонов без российского ПО

Девушка со смартфоном и банковской картой

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Технический директор и вице-президент Технический директор и вице-президент Mail.ru Group Владимир Габриелян прокомментировал принятый Госдумой в первом чтении закон о запрете продажи смартфонов без российского программного обеспечения.

Ранее стало известно, что члены нижней палаты российского парламента поддержали в первом чтении законопроект, обязывающий предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств, в частности, смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".

"Конкуренция – это самое хорошее, что может быть для конечного потребителя и поэтому, я считаю, это позитивный момент, то есть, я считаю, что таким образом у тех компаний, которые не работают по всему миру, а работают в какой-то одной стране, у них появляется шанс конкурировать с мировыми гигантами", - цитирует Габриеляна "Газета.ру".

Он также подчеркнул, что крупные транснациональные корпорации не всегда могут создавать новые продукты также быстро, как тысячи локальных компаний по всему миру.

В свою очередь, в "Яндексе" отметили, что необходимо тщательно проработать детали принятого законопроекта.

"В первую очередь не должны пострадать пользовательский опыт и безопасность устройств", - цитирует издание пресс-службу компании.