Иран не пойдет на полный отказ от ядерной сделки, считают в Госдуме

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Иран не дойдет до полного отказа от ядерной сделки с последующей разработкой ядерного оружия, шаги об отказе выполнять условия соглашения - попытка добиться уступок от Запада в свою сторону, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин

Президент Ирана Хасан Роухани во вторник объявил о четвертом по счету отказе Тегерана следовать части положений ядерной сделки, дав ее сторонам еще 2 месяца на то, чтобы выполнить требования Тегерана и вернуть соглашение в ее прежнее состояние. Иран с 6 ноября начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа. По словам Роухани, "новая деятельность" по-прежнему будет проходить под контролем МАГАТЭ , а все предпринятые меры станут обратимыми, как только стороны сделки выполнят свои обязательства по ней.

"Я думаю, что это повлечёт за собой возможность снова сесть за стол переговоров. Снова США пойдут на какие-то уступки, и таким образом Иран добьётся требуемого результата для себя. А что касается создания атомной бомбы, ядерного оружия, я думаю, что сам Иран в этом не особо заинтересован, потому что это все-таки дорогостоящее мероприятие", - сказал Шерин РИА Новости.

Он уточнил, что разработка Ираном атомной бомбы вызывала бы беспокойство со стороны Израиля и могла бы обернуться тяжёлыми последствиями в отношении самого Ирана.

"Любое государство, несмотря на то, что оно даже может находиться в крайне критическом состоянии, не желает развязывать войну. Поэтому я думаю, что здесь будет какое-то обоюдное движение навстречу друг к другу... Поэтому Иран и обозначает, что это обратимый процесс, что они не собираются идти до какой-то крайней точки, усиливать напряжённость", - добавил парламентарий.