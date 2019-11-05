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РИА Новости

Иран не пойдет на полный отказ от ядерной сделки, считают в Госдуме

18:33 05.11.2019 (обновлено: 18:34 05.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Иран не дойдет до полного отказа от ядерной сделки с последующей разработкой ядерного оружия, шаги об отказе выполнять условия соглашения - попытка добиться уступок от Запада в свою сторону, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Президент Ирана Хасан Роухани во вторник объявил о четвертом по счету отказе Тегерана следовать части положений ядерной сделки, дав ее сторонам еще 2 месяца на то, чтобы выполнить требования Тегерана и вернуть соглашение в ее прежнее состояние. Иран с 6 ноября начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа. По словам Роухани, "новая деятельность" по-прежнему будет проходить под контролем МАГАТЭ, а все предпринятые меры станут обратимыми, как только стороны сделки выполнят свои обязательства по ней.
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"Я думаю, что это повлечёт за собой возможность снова сесть за стол переговоров. Снова США пойдут на какие-то уступки, и таким образом Иран добьётся требуемого результата для себя. А что касается создания атомной бомбы, ядерного оружия, я думаю, что сам Иран в этом не особо заинтересован, потому что это все-таки дорогостоящее мероприятие", - сказал Шерин РИА Новости.
Он уточнил, что разработка Ираном атомной бомбы вызывала бы беспокойство со стороны Израиля и могла бы обернуться тяжёлыми последствиями в отношении самого Ирана.
"Любое государство, несмотря на то, что оно даже может находиться в крайне критическом состоянии, не желает развязывать войну. Поэтому я думаю, что здесь будет какое-то обоюдное движение навстречу друг к другу... Поэтому Иран и обозначает, что это обратимый процесс, что они не собираются идти до какой-то крайней точки, усиливать напряжённость", - добавил парламентарий.
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В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. С тех пор Вашингтон последовательно наращивает санкционное давление, пытаясь добиться уступок со стороны Тегерана.
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Александр ШеринГосдума РФМАГАТЭРоссияИранВ мире
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