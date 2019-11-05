Глава МИД Белоруссии призвал ЕС приступить к работе над базовым соглашением

МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей призвал Евросоюз и далее поддерживать переговоры о вступлении Минска в ВТО и приступить к работе над новым базовым соглашением с республикой, сообщила во вторник пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

В МИД уточнили, что 5 ноября состоялся первый в истории белорусско-шведских отношений рабочий визит министра иностранных дел Белоруссии в Швецию, где Макей принял участие во встрече высокого уровня по случаю десятилетия "Восточного партнерства". В своем выступлении Макей представил предложения Белоруссии по развитию "Восточного партнерства" на период до 2030 года, обратил внимание на ключевые проблемы, стоящие перед этой инициативой.

"Министр призвал Евросоюз и далее поддерживать переговоры о вступлении нашей страны в ВТО и приступить к работе над новым базовым соглашением", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, Макей подчеркнул, что "Восточное партнерство" должно стать регионом стабильности и процветания, нацеленным на конкретные результаты. В таком случае ЕС мог бы назвать инициативу успешной, констатировали в министерстве.

Согласно сообщению, Макей особо подчеркнул целесообразность упрощения Евросоюзом процедур доступа товаров из стран "Восточного партнерства" на европейский рынок, усиления производственной кооперации между европейскими компаниями и предприятиями из охваченных инициативой государств.

Ранее МИД Белоруссии неоднократно отмечал, что Минску и ЕС необходимо создать современную правовую основу для сотрудничества, выражал надежду на начало переговоров по базовому соглашению с Евросоюзом. На данный момент стороны руководствуются соглашением, которое было заключено между СССР и Европейским экономическим сообществом в 1989 году.