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РИА Новости

Глава МИД Белоруссии призвал ЕС приступить к работе над базовым соглашением

18:30 05.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей призвал Евросоюз и далее поддерживать переговоры о вступлении Минска в ВТО и приступить к работе над новым базовым соглашением с республикой, сообщила во вторник пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД уточнили, что 5 ноября состоялся первый в истории белорусско-шведских отношений рабочий визит министра иностранных дел Белоруссии в Швецию, где Макей принял участие во встрече высокого уровня по случаю десятилетия "Восточного партнерства". В своем выступлении Макей представил предложения Белоруссии по развитию "Восточного партнерства" на период до 2030 года, обратил внимание на ключевые проблемы, стоящие перед этой инициативой.
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"Министр призвал Евросоюз и далее поддерживать переговоры о вступлении нашей страны в ВТО и приступить к работе над новым базовым соглашением", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, Макей подчеркнул, что "Восточное партнерство" должно стать регионом стабильности и процветания, нацеленным на конкретные результаты. В таком случае ЕС мог бы назвать инициативу успешной, констатировали в министерстве.
Согласно сообщению, Макей особо подчеркнул целесообразность упрощения Евросоюзом процедур доступа товаров из стран "Восточного партнерства" на европейский рынок, усиления производственной кооперации между европейскими компаниями и предприятиями из охваченных инициативой государств.
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Ранее МИД Белоруссии неоднократно отмечал, что Минску и ЕС необходимо создать современную правовую основу для сотрудничества, выражал надежду на начало переговоров по базовому соглашению с Евросоюзом. На данный момент стороны руководствуются соглашением, которое было заключено между СССР и Европейским экономическим сообществом в 1989 году.
"Восточное партнерство" является политической инициативой Евросоюза, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных соседей: Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.
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