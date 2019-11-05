Памятник Серафиму Саровскому открыли в Мичуринске

БРЯНСК, 5 ноя - РИА Новости. Двухметровый памятник преподобному Серафиму Саровскому, выполненный по заказу Всероссийского военно-исторического общества, установлен в городе Мичуринске, сообщает администрация Тамбовской области.

"Памятник преподобному Серафиму Саровскому установлен в сквере на пересечении улиц Тамбовская и Интернациональная. Высотой более двух метров - он выполнен из бронзы и установлен на гранитном постаменте", - говорится в сообщении.

Автор скульптуры - столичный архитектор Денис Стритович, сделал ее по заказу Всероссийского военно-исторического общества, в состав центрального совета которого входит губернатор Тамбовской области Александр Никитин. Как отмечается, скульптура будет встречать прибывающих в наукоград со стороны областного центра.

Подвижническая деятельность Серафима Саровского прошла в Саровской пустыни, которая в то время входила в состав Тамбовской губернии. Образ преподобного призван оберегать город Мичуринск и всю Тамбовскую область. На открытие памятника собрались сотни горожан, говорится в сообщении.