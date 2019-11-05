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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Памятник Серафиму Саровскому открыли в Мичуринске

18:25 05.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастник крестного хода в праздник явления Казанской иконы Божией матери в Казани
Участник крестного хода в праздник явления Казанской иконы Божией матери в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БРЯНСК, 5 ноя - РИА Новости. Двухметровый памятник преподобному Серафиму Саровскому, выполненный по заказу Всероссийского военно-исторического общества, установлен в городе Мичуринске, сообщает администрация Тамбовской области.
"Памятник преподобному Серафиму Саровскому установлен в сквере на пересечении улиц Тамбовская и Интернациональная. Высотой более двух метров - он выполнен из бронзы и установлен на гранитном постаменте", - говорится в сообщении.
Автор скульптуры - столичный архитектор Денис Стритович, сделал ее по заказу Всероссийского военно-исторического общества, в состав центрального совета которого входит губернатор Тамбовской области Александр Никитин. Как отмечается, скульптура будет встречать прибывающих в наукоград со стороны областного центра.
Подвижническая деятельность Серафима Саровского прошла в Саровской пустыни, которая в то время входила в состав Тамбовской губернии. Образ преподобного призван оберегать город Мичуринск и всю Тамбовскую область. На открытие памятника собрались сотни горожан, говорится в сообщении.
Серафим Саровский (в миру Прохор Мошнин) – преподобный, старец-пустынножитель, затворник. Считается одним из самых почитаемых святых. Он родился 19 июля 1759 года в Курске. С юности и до самой смерти в 1833 году пребывал в Саровской пустыне, основал Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Дни памяти Серафима Саровского совершаются два раза в год - 15 января (в честь дня преставления преподобного Прохора) и 1 августа, когда православная церковь празднует обретение нетленных мощей Серафима Саровского, которое произошло спустя 70 лет после его смерти.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАлександр НикитинТамбовская областьМичуринскБрянскСерафим Саровский (Прохор Мошнин)религияОбщество
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