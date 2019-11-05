Минстрой: Чебоксары стали лучшим городом в ПФО по качеству городской среды

В рамках исследования качество городской среды было проанализировано в 1114 городах России. При оценке учитывались 36 показателей, в том числе состояние жилого фонда, улично-дорожная сеть, озеленение, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктуры, а также общегородское пространство. Городская среда в населенных пунктах с оценкой выше 180 баллов, согласно рейтингу, считается благоприятной. Столица Чувашии набрала 205 баллов, что является лучшим результатом среди крупных городов Приволжского федерального округа с населением от 250 тысяч до миллиона человек.