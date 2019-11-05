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РИА Новости
Чувашская Республика

Минстрой: Чебоксары стали лучшим городом в ПФО по качеству городской среды

18:08 05.11.2019 (обновлено: 20:44 05.11.2019)
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкГорода России. Чебоксары
Города России. Чебоксары
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в фотобанк
ЧЕБОКСАРЫ, 5 ноя – РИА Новости. Столица Чувашии город Чебоксары признан лучшим крупным городом в ПФО по качеству городской среды согласно рейтингу, составленному Минстроем РФ в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии.
В рамках исследования качество городской среды было проанализировано в 1114 городах России. При оценке учитывались 36 показателей, в том числе состояние жилого фонда, улично-дорожная сеть, озеленение, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктуры, а также общегородское пространство. Городская среда в населенных пунктах с оценкой выше 180 баллов, согласно рейтингу, считается благоприятной. Столица Чувашии набрала 205 баллов, что является лучшим результатом среди крупных городов Приволжского федерального округа с населением от 250 тысяч до миллиона человек.
"Мы не первый год создаем наилучший индекс городской среды. Благоустраивали дворовые территории, обустраивали подъездные пути, занимаемся освещением улиц, экологическими вопросами, одним словом создаем благоприятную, комфортную среду, как в городских округах, так и в сельской местности. В этом году мы многое сделали, а в следующем 2020 году сделаем еще больше, для того чтобы стало еще краше, еще лучше, чтобы социальное самочувствие жителей разных городов только улучшалось", - процитировали в пресс-службе главу Чувашии Михаила Игнатьева.
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Чувашская РеспубликаМихаил ИгнатьевЧебоксары
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