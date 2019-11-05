Россия отметила важность налаживания межливийского диалога под эгидой ООН

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва подчеркнула важность скорейшего налаживания инклюзивного межливийского переговорного процесса под эгидой ООН для достижения политического урегулирования и устойчивого развития Ливии как единого, суверенного и территориально целостного государства, говорится в сообщении МИД РФ.
Во вторник в МИД России состоялась встреча специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаила Богданова с делегацией ливийского племени Тубу во главе с председателем Конгресса народа Тубу Адамом Аль-Тибави. Стороны обсудили ситуацию в Ливии.
"С российской стороны была подчеркнута важность скорейшего налаживания инклюзивного межливийского переговорного процесса под эгидой ООН в целях достижения политического урегулирования и устойчивого развития Ливии как единого, суверенного и территориально целостного государства, в котором бы уважались законные права всех этноконфессиональных групп населения", - говорится в сообщении.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.