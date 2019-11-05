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РИА Новости

В Тобольске женщина похитила кота за 55 тысяч рублей

17:39 05.11.2019
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© Фото : ГУМВД России по Тюменской областиВ Тобольске следователем возбуждено уголовное дело по факту кражи дорогостоящего кота
В Тобольске следователем возбуждено уголовное дело по факту кражи дорогостоящего кота
© Фото : ГУМВД России по Тюменской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Женщина похитила в Тобольске кота стоимостью 55 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник УМВД по Тюменской области.
"В дежурную часть тобольской полиции с заявлением о пропаже кота породы британская короткошерстная обратился мужчина 1987 года рождения. Заявитель пояснил, что он приобрел домашнее животное за 55 тысяч рублей, но так как у детей началась аллергия на шерсть, кота пришлось отвезти на работу, где за ним ухаживали и кормили работники организации", - говорится в сообщении.
© Фото : ГУМВД России по Тюменской областиВ Тобольске следователем возбуждено уголовное дело по факту кражи дорогостоящего кота
В Тобольске следователем возбуждено уголовное дело по факту кражи дорогостоящего кота
1 из 2
В Тобольске следователем возбуждено уголовное дело по факту кражи дорогостоящего кота
© Фото : ГУМВД России по Тюменской области
© Фото : ГУМВД России по Тюменской областиВ Тобольске следователем возбуждено уголовное дело по факту кражи дорогостоящего кота
В Тобольске следователем возбуждено уголовное дело по факту кражи дорогостоящего кота
2 из 2
В Тобольске следователем возбуждено уголовное дело по факту кражи дорогостоящего кота
© Фото : ГУМВД России по Тюменской области
1 из 2
В Тобольске следователем возбуждено уголовное дело по факту кражи дорогостоящего кота
© Фото : ГУМВД России по Тюменской области
2 из 2
В Тобольске следователем возбуждено уголовное дело по факту кражи дорогостоящего кота
© Фото : ГУМВД России по Тюменской области
На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. По камерам видеонаблюдения оперативники установили, что неизвестная женщина зашла в сторожевую комнату, расположенную на территории организации, и похитила кота, а затем скрылась на автомобиле в неизвестном направлении. Стражи порядка выяснили, что 42-летняя подозреваемая живет в селе Алымка Уватского района.
Полицейские связались с женщиной, она согласилась приехать в город и добровольно отдала кота стражам порядка. Следователю женщина пояснила, что животное ей очень понравилось, и она решила его похитить.
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В настоящее время злоумышленница свою вину признала. Кот по кличке Веня возвращен законному владельцу. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, уточняет УМВД.
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ТобольскПроисшествия
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