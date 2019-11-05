В Тобольске женщина похитила кота за 55 тысяч рублей

© Фото : ГУМВД России по Тюменской области В Тобольске следователем возбуждено уголовное дело по факту кражи дорогостоящего кота

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Женщина похитила в Женщина похитила в Тобольске кота стоимостью 55 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник УМВД по Тюменской области

"В дежурную часть тобольской полиции с заявлением о пропаже кота породы британская короткошерстная обратился мужчина 1987 года рождения. Заявитель пояснил, что он приобрел домашнее животное за 55 тысяч рублей, но так как у детей началась аллергия на шерсть, кота пришлось отвезти на работу, где за ним ухаживали и кормили работники организации", - говорится в сообщении.

© Фото : ГУМВД России по Тюменской области В Тобольске следователем возбуждено уголовное дело по факту кражи дорогостоящего кота 1 из 2 В Тобольске следователем возбуждено уголовное дело по факту кражи дорогостоящего кота © Фото : ГУМВД России по Тюменской области © Фото : ГУМВД России по Тюменской области В Тобольске следователем возбуждено уголовное дело по факту кражи дорогостоящего кота 2 из 2 В Тобольске следователем возбуждено уголовное дело по факту кражи дорогостоящего кота © Фото : ГУМВД России по Тюменской области 1 из 2 В Тобольске следователем возбуждено уголовное дело по факту кражи дорогостоящего кота © Фото : ГУМВД России по Тюменской области 2 из 2 В Тобольске следователем возбуждено уголовное дело по факту кражи дорогостоящего кота © Фото : ГУМВД России по Тюменской области

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. По камерам видеонаблюдения оперативники установили, что неизвестная женщина зашла в сторожевую комнату, расположенную на территории организации, и похитила кота, а затем скрылась на автомобиле в неизвестном направлении. Стражи порядка выяснили, что 42-летняя подозреваемая живет в селе Алымка Уватского района.

Полицейские связались с женщиной, она согласилась приехать в город и добровольно отдала кота стражам порядка. Следователю женщина пояснила, что животное ей очень понравилось, и она решила его похитить.