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РИА Новости

Награждение лауреатов премии Eventiada IPRA Golden World Awards 2019

17:33 05.11.2019 (обновлено: 17:40 05.11.2019)
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12 ноября в 17:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится торжественная церемония награждения лауреатов крупнейшей в Восточной Европе и Средней Азии премии Eventiada IPRA Golden World Awards.
Участники:
- президент Международной ассоциации по связям с общественностью (IPRA) Светлана СТАВРЕВА;
- генеральный директор компании FleishmanHillard Vanguard Елена ФАДЕЕВА;
- руководитель Аппарата Общественной палаты Российской Федерации Павел АНДРЕЕВ;
- декан факультета философии МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир МИРОНОВ;
- первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим КОВАЛЕВ;
- генеральный директор КГ "Орта" Алексей САФРОНОВ;
- руководитель по коммуникациям компании INEOS Olefins& Polymers Europe North (Германия) Анна-Грет Итурриага АБАРЗУА;
- заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА;
- главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей ВЕНЕДИКТОВ;
- ректор Российского государственного социального университета Наталья ПОЧИНОК.

Премия входит в высший Grade (А) национального рейтинга коммуникационных компаний НР2К. Проекты оцениваются жюри Международной ассоциации по связям с общественностью (IPRA). В этом году к участию были представлены проекты из 13-ти стран: России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Польши, Сербии, Таджикистана, Украины, Хорватии и Эстонии.
Организаторами Eventiada IPRA Golden World Awards выступают КГ "Орта", Международная ассоциация по связям с общественностью, Ассоциация менеджеров, философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и Российский государственный социальный университет.
Премия проходит при поддержке Министерства здравоохранения РФ, МИА "Россия cегодня", ИД "Комсомольская правда", Sostav, РАОС, АКМР, РАСО и АКОС.

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