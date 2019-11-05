Награждение лауреатов премии Eventiada IPRA Golden World Awards 2019

Участники:
- президент Международной ассоциации по связям с общественностью (IPRA) Светлана СТАВРЕВА;
- генеральный директор компании FleishmanHillard Vanguard Елена ФАДЕЕВА;
- руководитель Аппарата Общественной палаты Российской Федерации Павел АНДРЕЕВ;
- декан факультета философии МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир МИРОНОВ;
- первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим КОВАЛЕВ;
- генеральный директор КГ "Орта" Алексей САФРОНОВ;
- руководитель по коммуникациям компании INEOS Olefins& Polymers Europe North (Германия) Анна-Грет Итурриага АБАРЗУА;
- заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА;
- главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей ВЕНЕДИКТОВ;
- ректор Российского государственного социального университета Наталья ПОЧИНОК.
Премия входит в высший Grade (А) национального рейтинга коммуникационных компаний НР2К. Проекты оцениваются жюри Международной ассоциации по связям с общественностью (IPRA). В этом году к участию были представлены проекты из 13-ти стран: России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Польши, Сербии, Таджикистана, Украины, Хорватии и Эстонии.
Организаторами Eventiada IPRA Golden World Awards выступают КГ "Орта", Международная ассоциация по связям с общественностью, Ассоциация менеджеров, философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и Российский государственный социальный университет.
Премия проходит при поддержке Министерства здравоохранения РФ, МИА "Россия cегодня", ИД "Комсомольская правда", Sostav, РАОС, АКМР, РАСО и АКОС.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- президент Международной ассоциации по связям с общественностью (IPRA) Светлана СТАВРЕВА;
- генеральный директор компании FleishmanHillard Vanguard Елена ФАДЕЕВА;
- руководитель Аппарата Общественной палаты Российской Федерации Павел АНДРЕЕВ;
- декан факультета философии МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир МИРОНОВ;
- первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим КОВАЛЕВ;
- генеральный директор КГ "Орта" Алексей САФРОНОВ;
- руководитель по коммуникациям компании INEOS Olefins& Polymers Europe North (Германия) Анна-Грет Итурриага АБАРЗУА;
- заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА;
- главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей ВЕНЕДИКТОВ;
- ректор Российского государственного социального университета Наталья ПОЧИНОК.
Премия входит в высший Grade (А) национального рейтинга коммуникационных компаний НР2К. Проекты оцениваются жюри Международной ассоциации по связям с общественностью (IPRA). В этом году к участию были представлены проекты из 13-ти стран: России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Польши, Сербии, Таджикистана, Украины, Хорватии и Эстонии.
Организаторами Eventiada IPRA Golden World Awards выступают КГ "Орта", Международная ассоциация по связям с общественностью, Ассоциация менеджеров, философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и Российский государственный социальный университет.
Премия проходит при поддержке Министерства здравоохранения РФ, МИА "Россия cегодня", ИД "Комсомольская правда", Sostav, РАОС, АКМР, РАСО и АКОС.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/