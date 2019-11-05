В Мурманске детей эвакуировали из детского сада из-за короткого замыкания

"В 16.39 по системе 112 поступило сообщение о возгорании проводки в детском саду №102. Были эвакуированы 8 взрослых и 29 детей. Угрозы жизни и пострадавших нет", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что произошло короткое замыкание без распространения огня.