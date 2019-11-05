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РИА Новости

В Мурманске детей эвакуировали из детского сада из-за короткого замыкания

17:32 05.11.2019
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© Fotolia / pureshotИгрушки в песочнице
Игрушки в песочнице
© Fotolia / pureshot
МУРМАНСК, 5 ноя – РИА Новости. Почти 30 детей и 8 взрослых были эвакуированы из детского сада в центре Мурманскаиз-за сигнала о возгорании проводки, пострадавших нет, сообщили в региональном ГУМЧС.
"В 16.39 по системе 112 поступило сообщение о возгорании проводки в детском саду №102. Были эвакуированы 8 взрослых и 29 детей. Угрозы жизни и пострадавших нет", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что произошло короткое замыкание без распространения огня.
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3 ноября, 20:26РИА Новости
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В МЧС отметили, что на месте работали 21 человек и 6 единиц техники. В 16.45 был дан отбой "1 бис", в 16.50 ЧС ликвидировали.
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МЧС РФМурманскПроисшествия
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