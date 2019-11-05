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РИА Новости
Республика Татарстан

Татарстан получит субвенции на проведение переписи населения в 2020 году

17:28 05.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВсероссийская перепись населения
Всероссийская перепись населения
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Всероссийская перепись населения. Архивное фото
КАЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Татарстан получит субвенции из федерального бюджета на проведение Всероссийской переписи населения в 2020 году в объёме порядка 360 миллионов рублей, сообщила руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Татарстану (Татарстанстат) Наталья Гатауллина.
"Многие затраты у нас осуществляются централизованно. Республика получит субвенции на обеспечение переписного состава помещениями, оснащенными связью, средствами передвижения, оборудованными мебелью. Сумма этих субвенций составит порядка 60 миллионов рублей на следующий год", - сказала Гатауллина на брифинге в правительстве Татарстана.
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Также, по её словам, за счёт федеральных средств будет выплачиваться зарплата переписчикам. "Зарплата переписчиков будет зависеть от того штата, который сформируется у нас после формирования оргплана. Но по предварительной оценке, это будет порядка 300 миллионов рублей", - уточнила спикер.
По информации Гатауллиной, в проведении переписи населения в Татарстане планируется задействовать около 10 тысяч человек, в том числе непосредственно переписчиков – около 8,5 тысячи. В настоящее время, по её словам, в республике формируется информационная база предстоящей переписи: актуализируются списки адресов домов, уточняются перечни и границы административно-территориальных единиц и муниципальных образований, проводится работа по упорядочению адресного хозяйства.
Глава Татарстанстата уточнила, что в ходе подготовки к переписи 2020 года для лиц, не владеющих русским языком, переписные листы будут переведены на языки народов России и иностранные языки.
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Важной особенностью предстоящей переписи станет возможность заполнить переписные листы самостоятельно в интернете. Как отметила Гатауллина, технология интернет-переписи была апробирована в 2018 году во время пробной переписи населения и вызвала интерес и одобрение жителей. В 2020 году интернет-перепись пройдет с 1 по 25 октября, доступ к ней будет предоставлен всем гражданам, имеющим стандартную подтверждённую учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации. Можно будет самостоятельно пройти интернет-перепись на портале госуслуг или обратившись в многофункциональные центры, где имеются гостевые компьютеры с доступом в интернет. После прохождения интернет-переписи каждый ее участник получит цифровой или QR-код, который необходимо будет предъявить переписчику.
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Республика ТатарстанТатарстанРоссияОбщество
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