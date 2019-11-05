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РИА Новости

Круглый стол о развитии пластической хирургии

17:19 05.11.2019
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12 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Наука о человеке: как изменится пластическая хирургия в ближайшем будущем".
К участию приглашены:
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь КАГРАМАНЯН;
- заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист – пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы Наталья МАНТУРОВА;
- директор ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова", заведующий кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии факультета послевузовского профессионального образования врачей 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова Геннадий СУХИХ;
- заместитель декана по научной и организационно-методической работе факультета непрерывного образования РУДН Наталья ТАТАУРЩИКОВА;
- профессор кафедры пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова Валентин ШАРОБАРО;
- доцент кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, руководитель исследовательского центра Института пластической хирургии и косметологии Андрей УСТЮГОВ;
- главный научный сотрудник Клиники челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Елена ВЕРБО.

Пластическая хирургия как научная сфера стремительно развивается. В июне 2019 года в России прошла первая защита кандидатской диссертации по специальности. В декабре готовится защита докторской диссертации по пластической хирургии. Пластические хирурги работают в сотрудничестве со смежными специалистами. Обсуждается использование таких перспективных направлений, как превентивная медицина, персонализация, искусственный интеллект и 3D-принтинг органов. Каково место пластической хирургии в научном сообществе? Какие тренды определяют направления научных изысканий?

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