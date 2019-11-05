Круглый стол о развитии пластической хирургии

К участию приглашены:
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь КАГРАМАНЯН;
- заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист – пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы Наталья МАНТУРОВА;
- директор ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова", заведующий кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии факультета послевузовского профессионального образования врачей 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова Геннадий СУХИХ;
- заместитель декана по научной и организационно-методической работе факультета непрерывного образования РУДН Наталья ТАТАУРЩИКОВА;
- профессор кафедры пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова Валентин ШАРОБАРО;
- доцент кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, руководитель исследовательского центра Института пластической хирургии и косметологии Андрей УСТЮГОВ;
- главный научный сотрудник Клиники челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Елена ВЕРБО.
Пластическая хирургия как научная сфера стремительно развивается. В июне 2019 года в России прошла первая защита кандидатской диссертации по специальности. В декабре готовится защита докторской диссертации по пластической хирургии. Пластические хирурги работают в сотрудничестве со смежными специалистами. Обсуждается использование таких перспективных направлений, как превентивная медицина, персонализация, искусственный интеллект и 3D-принтинг органов. Каково место пластической хирургии в научном сообществе? Какие тренды определяют направления научных изысканий?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь КАГРАМАНЯН;
- заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист – пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы Наталья МАНТУРОВА;
- директор ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова", заведующий кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии факультета послевузовского профессионального образования врачей 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова Геннадий СУХИХ;
- заместитель декана по научной и организационно-методической работе факультета непрерывного образования РУДН Наталья ТАТАУРЩИКОВА;
- профессор кафедры пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова Валентин ШАРОБАРО;
- доцент кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, руководитель исследовательского центра Института пластической хирургии и косметологии Андрей УСТЮГОВ;
- главный научный сотрудник Клиники челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Елена ВЕРБО.
Пластическая хирургия как научная сфера стремительно развивается. В июне 2019 года в России прошла первая защита кандидатской диссертации по специальности. В декабре готовится защита докторской диссертации по пластической хирургии. Пластические хирурги работают в сотрудничестве со смежными специалистами. Обсуждается использование таких перспективных направлений, как превентивная медицина, персонализация, искусственный интеллект и 3D-принтинг органов. Каково место пластической хирургии в научном сообществе? Какие тренды определяют направления научных изысканий?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/