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РИА Новости
Культура

Эрнст рассказал о потенциальном разделении контента на Первом канале

16:53 05.11.2019 (обновлено: 16:54 05.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что потенциально контент вещания будет разделен на три сектора в зависимости от запросов телезрителей.
По его словам, первый сектор будет "классическим" и рассчитан на более спокойную аудиторию.
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"На три сектора контент будет разделяться. Телевидение будет телевидением. Да, наверное, со стареющей аудиторией... Менее толерантная, более пожилая, более спокойная аудитория будет смотреть классическое телевидение, и контент будет выстраиваться под них", - сообщил Эрнст на Конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей.
Второй тип продукта, по его словам, это контент довольно радикальный, "иногда с насилием, более откровенным сексом", на который будет делаться версия для классического телевидения за счёт монтажа.
Третий тип - для интернет-версии Первого канала.
"Третий продукт будет делаться директно, версией Первого канала - я могу говорить о Первом канале - для интернет. Причём версия Первого канала для интернет не будет потоковой в прямом смысле вещания. Но это будет ежедневно возобновляемая система программ", - добавил Эрнст.
Говоря о других изменениях в телевизионной сфере, Эрнст отметил, что Россия могла бы обойтись без создания мультиплексов.
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"Изменения, которые произошли в прошедшие годы и, в частности, в этом году в связи с введением двух мультиплексов, что в значительной степени трагическая ошибка. Обычно России всегда везёт, у нас не хватает денег, чтобы участвовать во всех технических фазах западного мира. Мы обычно пропускаем какие-то (фазы) и удачно вписываемся в базовые. В нулевые (годы) были деньги, и мы решили поучаствовать во всех, в том числе и в тупиковых проектах. Ну и в данном случае мультиплексы, на данный момент, - это фаза, которую можно было бы пропустить", - считает он.
Эрнст также добавил, что история с пограничными частотами решалась очень легко, "пограничным решением".
"Но была принята идея совершенно не очевидная. У неё были мотивы. Часть мотивов была ошибкой, часть - заинтересованные стороны. Но мы получили систему, которая даже не может показывать сигналы в качестве HD, а HD - это уже устаревший формат. Нужно переходить в Super-HD, а существующие мультиплексы даже не позволяют перейти в HD", - отметил он.
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КультураПервый канал (телеканал)Константин ЭрнстРоссияОбщество
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