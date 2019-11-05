Путин встретится с офицерами по случаю их назначения и присвоения званий

"Шестого ноября президент России Путин встретится с группой офицеров по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения высших воинских и специальных званий. Мероприятие по традиции пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца", - говорится в сообщении.