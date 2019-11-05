Путин встретится с офицерами по случаю их назначения и присвоения званий

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится с группой офицеров по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения высших воинских и специальных званий, сообщает пресс-служба Кремля.
"Шестого ноября президент России Путин встретится с группой офицеров по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения высших воинских и специальных званий. Мероприятие по традиции пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца", - говорится в сообщении.