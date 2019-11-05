В Верхневолжье с 2020 года возрастет размер патента для трудовых мигрантов

ТВЕРЬ, 5 ноя – РИА Новости. Размер патента для трудовых мигрантов в 2020 году в Тверской области планируется индексировать почти на 5% - до 5585 рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Законопроект, вводящий новые размеры патента для трудовых мигрантов, обсуждался на заседании регионального правительства

В настоящее время стоимость соответствующего патента на территории Верхневолжья составляет 5327 рублей и является самой высокой в Центральном федеральном округе.

"Важно, чтобы рабочие места, которые высвобождаются в результате снижения числа трудовых мигрантов, замещались коренными жителями Тверской области. Мы должны встраивать наших граждан в работу региональной экономики", - заявил губернатор области Игорь Руденя.

В пресс-службе напомнили, что в области действует запрет и ограничения на использование иностранной рабочей силы по 33 видам экономической деятельности.