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РИА Новости

В Нью-Йорке впервые прошел модуль SputnikPro

16:12 05.11.2019 (обновлено: 20:48 05.11.2019)
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© Фото : Постоянное представительство России при ООНГлавный редактор Sputnik International Миндия Гавашели провел мастер-класс для сотрудников русской службы новостей ООН в рамках проекта SputnikPro
Главный редактор Sputnik International Миндия Гавашели провел мастер-класс для сотрудников русской службы новостей ООН в рамках проекта SputnikPro
© Фото : Постоянное представительство России при ООН
НЬЮ-ЙОРК, 5 ноя ­– РИА Новости. Главный редактор Sputnik USA Миндия Гавашели провел мастер-класс для сотрудников русской службы новостей ООН в рамках проекта SputnikPro. Эксперт рассказал о приемах яркой подачи информации, а также о стратегиях продвижения контента.
Отдельное внимание на встрече было уделено специфике работы в социальных сетях. По итогам мастер-класса служба новостей ООН выразила заинтересованность в продолжении проекта.

"Мы всегда готовы поделиться опытом и очень рады, что он оказывается востребован в самых разных организациях, в том числе и в сообществе наций", – отметил Миндия Гавашели.

SputnikPro – международный проект для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей между журналистами. В рамках проекта организуются лекции спикеров Sputnik в очном и заочном форматах, тренинги в головном офисе Sputnik в Москве и в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах за рубежом, поездки иностранных журналистов в Россию. За время существования проекта в нем приняли участие представители более 80 стран.
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik
31 октября, 08:20РИА Новости
Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
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SputnikНью-Йорк (город)В мире
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