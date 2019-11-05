В Нью-Йорке впервые прошел модуль SputnikPro

"Мы всегда готовы поделиться опытом и очень рады, что он оказывается востребован в самых разных организациях, в том числе и в сообществе наций", – отметил Миндия Гавашели.

SputnikPro – международный проект для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей между журналистами. В рамках проекта организуются лекции спикеров Sputnik в очном и заочном форматах, тренинги в головном офисе Sputnik в Москве и в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах за рубежом, поездки иностранных журналистов в Россию. За время существования проекта в нем приняли участие представители более 80 стран.