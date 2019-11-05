В Краснодаре десять человек спасли во время пожара в многоэтажке

По данным ведомства в 10:26 мск вторника поступило сообщение о возгорании на улице Котлярова в Краснодаре. "По прибытии первого подразделения установлено, что произошло возгорание квартиры на втором этаже многоквартирного дома… улица Котлярова, 17", - сообщает пресс-служба.

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В Казани пять детей пострадали при пожаре в жилом доме

"В 10.48 мск ликвидация… Десять человек спасено, из них 4 ребёнка. Пострадавших и погибших нет", - отмечает ведомство. К тушению привлекалось 5 единиц техники и 15 человек личного состава.