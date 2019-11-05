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РИА Новости

В Краснодаре десять человек спасли во время пожара в многоэтажке

16:08 05.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КРАСНОДАР, 5 ноя - РИА Новости. Десять человек, из которых четверо дети, спасены во время пожара в краснодарской многоэтажке на улице Котлярова, никто из них не пострадал, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По данным ведомства в 10:26 мск вторника поступило сообщение о возгорании на улице Котлярова в Краснодаре. "По прибытии первого подразделения установлено, что произошло возгорание квартиры на втором этаже многоквартирного дома… улица Котлярова, 17", - сообщает пресс-служба.
Сообщалось об эвакуации 40 жильцов, площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
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"В 10.48 мск ликвидация… Десять человек спасено, из них 4 ребёнка. Пострадавших и погибших нет", - отмечает ведомство. К тушению привлекалось 5 единиц техники и 15 человек личного состава.
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МЧС РФКраснодарКраснодарский крайПроисшествия
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