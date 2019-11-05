В Ростовской области арестовали третьего фигуранта дела о перестрелке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону заключил под стражу третьего подозреваемого по делу о перестрелке в Орловском районе Ростовской области, еще четверо находятся в розыске, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону во вторник.
"На прошлой неделе был задержан и заключен под стражу на два месяца еще один подозреваемый", - сказал собеседник агентства, уточнив, что на данный момент задержано трое подозреваемых, еще четверо находятся в розыске.
По данным следствия, днем 22 октября на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. Как сообщал агентству представитель главы Чечни в Ростовской области Имран Исраилов, в конфликте, в том числе, участвовали представители двух семей чеченцев, между которыми были давние судебные споры.
В результате перестрелки погибли пять мужчин, двое попали в больницу с пулевыми ранениями. Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство".