Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T16:02Z
https://ria.ru/20191105/1560598799.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1036x0_80_0_0_08e30c54321bf07ed7e26ccdf02a44de.jpg
РИА Новости

В Ростовской области арестовали третьего фигуранта дела о перестрелке

16:02 05.11.2019
686
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону заключил под стражу третьего подозреваемого по делу о перестрелке в Орловском районе Ростовской области, еще четверо находятся в розыске, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону во вторник.
"На прошлой неделе был задержан и заключен под стражу на два месяца еще один подозреваемый", - сказал собеседник агентства, уточнив, что на данный момент задержано трое подозреваемых, еще четверо находятся в розыске.
По данным следствия, днем 22 октября на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. Как сообщал агентству представитель главы Чечни в Ростовской области Имран Исраилов, в конфликте, в том числе, участвовали представители двух семей чеченцев, между которыми были давние судебные споры.
Сотрудник правоохранительных органов у одного из жилых домов на улице Авангардная в Казани, где 27 февраля произошла перестрелка
27 октября, 12:43Радио Sputnik
Ночная перестрелка в Казани закончилась массовыми задержаниями
В результате перестрелки погибли пять мужчин, двое попали в больницу с пулевыми ранениями. Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство".
610000
Обсудить 0
СК РФОрловский районРостовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК в Омске организовал проверку после эвакуации детей из сауны через окно
Женщины в национальных украинских костюмах встречают хлебом-солью военнослужащих НАТО в селе Старычи Львовской области
"Ваши дети будут в НАТО". Когда Украина вступит в Альянс
Нашивки сотрудников МЧС России
В Краснодаре десять человек спасли во время пожара в многоэтажке
Александр Дрыманов в Лефортовском суде Москвы
Генерал Дрыманов рассказал, как следователи ФСБ напились во время обыска
Украинская бронетехника, подготовленная для ремонта
"Укроборонпром" задолжал поставщикам и сотрудникам 430 миллионов долларов
Автомобиль скорой помощи на дороге
СК раскрыл детали гибели подростка после удаления зуба в московской клинике
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
В союзе журналистов Украины рассказали о числе нападений на сотрудников СМИ
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Готовивший теракт в Москве мужчина признал вину
Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в Москве
Полиция подала иск к организаторам протестов в Москве
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Москва считает попытки внешнего вмешательства в дела Ливана недопустимыми
Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
В Петербурге опровергли информацию о закрашивании фресок коммунальщиками
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Петербурге двух таможенников задержали за взятки от контрабандистов
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Счетная палата проверяла систему господдержки кино по просьбе Мединского
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Мединский рассказал, кто должен решить проблему нецезурной лексики в рэпе
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство в США осудило антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
05:57В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти
05:56Погибших при взрыве на танкере "Залив Америка" похоронят седьмого ноября
05:54В Гонконге неизвестный напал с ножом на члена парламента, сообщают СМИ
Лента новостейМолния