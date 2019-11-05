Экоорганизации попросили разрешения выращивать лес на заброшенных пашнях

По оценкам экспертов, в России не менее 60 миллионов гектаров земель, относящихся к землям сельского хозяйства, которые годятся под лесные плантации. Однако, как поясняется в документе, закон запрещает вести лесное хозяйство даже на заброшенных и малопродуктивных сельхозземлях.