Экоорганизации попросили разрешения выращивать лес на заброшенных пашнях

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, российское отделение Greenpeace и Лесной попечительский совет (FSC) обратились к главе правительства РФ с просьбой разрешить выращивание леса на землях сельскохозяйственного назначения, говорится в совместном заявлении организаций.
"Лесные специалисты трёх природоохранных организаций обратились к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой создать правовые условия для ведения лесного хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.
По оценкам экспертов, в России не менее 60 миллионов гектаров земель, относящихся к землям сельского хозяйства, которые годятся под лесные плантации. Однако, как поясняется в документе, закон запрещает вести лесное хозяйство даже на заброшенных и малопродуктивных сельхозземлях.
Ранее российское отделение Greenpeace уже предлагало отдать заброшенные сельскохозяйственные угодья под лесные плантации. Однако Минприроды РФ отказалось поддержать инициативу как противоречащую Земельному кодексу, заметив, что "для ведения лесного хозяйства, в том числе для заготовки древесины, предназначены земли лесного фонда".