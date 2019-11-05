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РИА Новости

В Иране будут наказывать за сотрудничество с Британским советом

15:37 05.11.2019
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 ноя – РИА Новости. Тегеран запретил сотрудничество с Британским советом (British Council) под угрозой наказания, сообщило министерство информации Ирана (спецслужбы страны) во вторник.
"Как ранее заявлял официальный представитель судебной власти Ирана, любое сотрудничество с британским культурным советом запрещено и будет преследоваться в судебном порядке", - говорится в сообщении ведомства.
Там отмечается, что Великобритания занимается проектом по выстраиванию сетей своего влияния, "за реализацию которого отвечает британский культурный совет, известный как British Council, в который входит ряд представителей элит, а также деятелей, занятых в культурно-образовательной сфере".
Ранее агентство Fars сообщало, что суд приговорил гражданку Ирана к 10 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Великобритании, она работала в Британском совете и, по данным агентства, призналась в сотрудничестве с разведывательными органами Британии.
Флаг Ирана
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ВеликобританияТегеран (город)ИранВ мире
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