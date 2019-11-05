В Иране будут наказывать за сотрудничество с Британским советом

ТЕГЕРАН, 5 ноя – РИА Новости. Тегеран запретил сотрудничество с Британским советом (British Council) под угрозой наказания, сообщило министерство информации Ирана (спецслужбы страны) во вторник.
"Как ранее заявлял официальный представитель судебной власти Ирана, любое сотрудничество с британским культурным советом запрещено и будет преследоваться в судебном порядке", - говорится в сообщении ведомства.
Там отмечается, что Великобритания занимается проектом по выстраиванию сетей своего влияния, "за реализацию которого отвечает британский культурный совет, известный как British Council, в который входит ряд представителей элит, а также деятелей, занятых в культурно-образовательной сфере".
Ранее агентство Fars сообщало, что суд приговорил гражданку Ирана к 10 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Великобритании, она работала в Британском совете и, по данным агентства, призналась в сотрудничестве с разведывательными органами Британии.