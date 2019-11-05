МИД Франции оценил заявление Ирана о сокращении обязательств по СВПД

"Мы ждем с нашими партнерами очередных докладов МАГАТЭ по иранским заявлениям и действиям. Мы вновь заявляем о своей поддержке работы агентства и напоминаем, что уверены в его беспристрастности и независимом способе контроля и проверки ядерных обязательств Ирана", - отметил представитель ведомства.

Он также подчеркнул, что Франция остается приверженной СВПД и призывает Иран вернуться к полному выполнению своих обязательств в рамках соглашения и сотрудничать с МАГАТЭ.

В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. С тех пор Вашингтон последовательно наращивает санкционное давление, пытаясь добиться уступок со стороны Тегерана. Тегеран в ответ поэтапно отказывается от ограничений по своей ядерной программе, наложенных сделкой.