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РИА Новости

МИД Франции оценил заявление Ирана о сокращении обязательств по СВПД

15:26 05.11.2019
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© Фото : public domainЗаготовка из высокообогащенного урана
Заготовка из высокообогащенного урана
© Фото : public domain
Заготовка из высокообогащенного урана. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 ноя – РИА Новости. Заявления Ирана о новом сокращении обязательств по ядерной сделке противоречат Совместному всеобъемлющему плану действий, заявил на брифинге во вторник представитель МИД Франции.
"Заявления Ирана 5 ноября об увеличении обогатительных мощностей противоречат Венскому соглашению, которое строго ограничивает деятельность в этой области", - заявили в МИД Франции.
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"Мы ждем с нашими партнерами очередных докладов МАГАТЭ по иранским заявлениям и действиям. Мы вновь заявляем о своей поддержке работы агентства и напоминаем, что уверены в его беспристрастности и независимом способе контроля и проверки ядерных обязательств Ирана", - отметил представитель ведомства.
Он также подчеркнул, что Франция остается приверженной СВПД и призывает Иран вернуться к полному выполнению своих обязательств в рамках соглашения и сотрудничать с МАГАТЭ.
В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. С тех пор Вашингтон последовательно наращивает санкционное давление, пытаясь добиться уступок со стороны Тегерана. Тегеран в ответ поэтапно отказывается от ограничений по своей ядерной программе, наложенных сделкой.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МАГАТЭМИД Франции‎ИранСШАВ мире
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