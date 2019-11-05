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РИА Новости

В Германии назвали решение США выйти из Парижского соглашения "шагом назад"

15:26 05.11.2019
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© AP Photo / Gero BreloerВид на Бранденбургские ворота
Вид на Бранденбургские ворота
© AP Photo / Gero Breloer
Вид на Бранденбургские ворота. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 ноя - РИА Новости. Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер назвал шагом назад решение США начать процедуру выхода из Парижского соглашения по климату.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату. Решение вступит в силу спустя год после уведомления.
"Формальный выход из Парижского соглашения второй страны мира по объему выброса углекислого газа - это шаг назад в международных усилиях по защите климата. Именно промышленные страны, которые внесли основной вклад в изменение климата, должны нести особую ответственность и брать на себя роль лидера", - заявил Мюллер, которого цитирует пресс-служба министерства.
Он назвал позитивным, что "многие федеральные штаты, города, округи, а также предприятия будут и далее преследовать цели Парижского соглашения", однако в целом США медленно продвигаются вперед - лишь семь штатов продвигаются к тому, чтобы выполнить цели соглашения. Десять штатов США, 287 городов и округи объединись в инициативу "Мы остаемся" (We are still in), объявив о намерении независимо от федерального центра выполнять Парижское соглашение.
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"Пострадают жители развивающихся стран, которые уже давно имеют дело с изменением климата", - добавил министр.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года в Париже и вступило в силу 4 ноября 2016 года. Оно направлено на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата. Документ подписали 175 стран, в том числе Россия. Он впервые в истории объединил усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.
Соглашение пришло на смену действовавшему до того момента Киотскому протоколу от 1997 года, установившему квоты по выбросу парниковых газов только для нескольких развитых стран, однако США вышли из этого соглашения, а ряд других стран не выполнили договоренности.
В настоящее время участниками Парижского соглашения являются 197 стран, из них 185 его ратифицировали. США в августе 2017 года уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения.
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Эксперт прокомментировал выход США из Парижского соглашения по климату
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Герд МюллерМайк ПомпеоООНСШАБерлин (город)В мире
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