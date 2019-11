В Германии назвали решение США выйти из Парижского соглашения "шагом назад"

Он назвал позитивным, что "многие федеральные штаты, города, округи, а также предприятия будут и далее преследовать цели Парижского соглашения", однако в целом США медленно продвигаются вперед - лишь семь штатов продвигаются к тому, чтобы выполнить цели соглашения. Десять штатов США, 287 городов и округи объединись в инициативу "Мы остаемся" (We are still in), объявив о намерении независимо от федерального центра выполнять Парижское соглашение.