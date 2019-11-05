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РИА Новости

Вильфанд пошутил о "неожиданном" снегопаде в Москве

15:26 05.11.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд . Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с "360" рассказал, что в ближайшие дни в столичном регионе ожидаются дожди и плюсовая температура.
По его словам, резкого похолодания не будет, добавив, что нынешнюю погоду не нельзя назвать бабьим летом из-за ветра и осадков.
"Снег как всегда выпадет неожиданно, но Гидрометцентр предупредит о нем за три дня", — пошутил он.
Температура воздуха начнет снижаться в четверг, 7 ноября, ночью может похолодать до нуля градусов. Однако в воскресенье снова ожидается потепление. Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха на этой неделе будет в районе 11 градусов тепла.
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