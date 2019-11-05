Вильфанд пошутил о "неожиданном" снегопаде в Москве

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Руководитель Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с "360" рассказал , что в ближайшие дни в столичном регионе ожидаются дожди и плюсовая температура.

По его словам, резкого похолодания не будет, добавив, что нынешнюю погоду не нельзя назвать бабьим летом из-за ветра и осадков.

"Снег как всегда выпадет неожиданно, но Гидрометцентр предупредит о нем за три дня", — пошутил он.