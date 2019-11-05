Семь автоклубов поступят в муниципалитеты Дагестана

МАХАЧКАЛА, 5 ноя – РИА Новости. В Дагестан в рамках реализации нацпроекта "Культура" поступили семь автоклубов; вручение ключей от "передвижных культурных центров" представителям муниципалитетов прошло на площадке драмтеатра имени Горького в Махачкале во время празднования Дня народного единства, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Техника будет передана Каякентскому, Кизилюртовскому, Кизлярскому, Левашинскому, Новолакскому, Ногайскому и Тарумовскому районам. Автоклубы представляют собой автомобили-трансформеры, которые легко переоборудовать в концертную площадку или кинозал. Современное аудио-видео-звуковое оборудование и автономность работы от дизель-генераторов позволяют на высоком уровне проводить различные культурные мероприятия, в том числе обеспечить их онлайн трансляцию.
Передвижные концертные площадки значительно расширят охват культурно-массовыми мероприятиями население даже самых отдаленных уголков республики, отметил на церемонии первый зампред правительства региона Анатолий Карибов.
"Мы понимаем, какие возможности открываются у Домов культуры муниципалитетов, куда отправятся новенькие автоклубы. Оснащенные всем необходимым, эти комплексы позволят значительно облегчить гастрольные выезды деятелей культуры районов и помогут нести культуру в массы", - приводятся в сообщении слова Карибова.
Ранее глава Дагестана Владимир Васильев отмечал, что республика – уникальный регион с точки зрения культурного наследия - уделяет особое внимание реализации нацпроекта "Культура", согласно которому в течение нескольких лет 74 регионам страны планируется передать 600 автоклубов, напомнили в пресс-службе.