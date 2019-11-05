Семь автоклубов поступят в муниципалитеты Дагестана

Техника будет передана Каякентскому, Кизилюртовскому, Кизлярскому, Левашинскому, Новолакскому, Ногайскому и Тарумовскому районам. Автоклубы представляют собой автомобили-трансформеры, которые легко переоборудовать в концертную площадку или кинозал. Современное аудио-видео-звуковое оборудование и автономность работы от дизель-генераторов позволяют на высоком уровне проводить различные культурные мероприятия, в том числе обеспечить их онлайн трансляцию.