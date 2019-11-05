Восемь тысяч забайкальцев открыли свое дело через госуслугу за десять лет

ЧИТА, 5 ноя – РИА Новости. Свое дело открыли 8 тысяч забайкальцев благодаря действию в течение 10 лет госуслуги по содействию самозанятости населения, сообщили в пресс-службе губернатора.

В проекте активно участвуют как люди, находящиеся в поиске работы, так и предпенсионеры.

"В Забайкалье государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан предоставляется с 2009 года. За десять лет ее действия восемь тысяч забайкальцев не просто получили постоянный заработок, но и стали успешными бизнесменами и создали новые рабочие места", - говорится в сообщении.

"В 2019 году сумма поддержки, на которую могут рассчитывать участники программы, увеличилась более чем в 1,5 раза и составляет 115 тысяч рублей. Также начиная с этого года собственное дело могут открыть люди предпенсионного возраста, для них эта сумма еще больше - 162 тысячи рублей. Кроме того, на подготовку документов выплачивается 2 тысячи рублей. Со всеми участниками проекта проходят информационные встречи с представителями налоговой службы", - говорится в сообщении.

Совсем недавно центр "Продлёнка" открыла 55-летняя Нина Лазутина. "Женщина сама забирает детей из школы, приводит в свой центр и помогает им выполнять домашнее задание. Кроме того, Нина Константиновна отводит детей на обед и гуляет с ними. Среди успешных индивидуальных предпринимателей - Евгения Мигрянц. В мае 2018 года она открыла частный кабинет логопедической и дефектологической помощи "Дарина", - говорится в сообщении.