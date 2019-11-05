Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T15:06Z
https://ria.ru/20191105/1560591498.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155205/68/1552056861_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_263c44a3492957f36b906fc92a325eb2.jpg
РИА Новости

Восемь тысяч забайкальцев открыли свое дело через госуслугу за десять лет

15:06 05.11.2019
24
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на город Чита
Вид на город Чита
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ЧИТА, 5 ноя – РИА Новости. Свое дело открыли 8 тысяч забайкальцев благодаря действию в течение 10 лет госуслуги по содействию самозанятости населения, сообщили в пресс-службе губернатора.
В проекте активно участвуют как люди, находящиеся в поиске работы, так и предпенсионеры.
Забайкалье государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан предоставляется с 2009 года. За десять лет ее действия восемь тысяч забайкальцев не просто получили постоянный заработок, но и стали успешными бизнесменами и создали новые рабочие места", - говорится в сообщении.
"В 2019 году сумма поддержки, на которую могут рассчитывать участники программы, увеличилась более чем в 1,5 раза и составляет 115 тысяч рублей. Также начиная с этого года собственное дело могут открыть люди предпенсионного возраста, для них эта сумма еще больше - 162 тысячи рублей. Кроме того, на подготовку документов выплачивается 2 тысячи рублей. Со всеми участниками проекта проходят информационные встречи с представителями налоговой службы", - говорится в сообщении.
Модуль солнечной батареи
31 октября, 14:04РИА Новости
Две первые солнечные электростанции запустили в Забайкалье
Совсем недавно центр "Продлёнка" открыла 55-летняя Нина Лазутина. "Женщина сама забирает детей из школы, приводит в свой центр и помогает им выполнять домашнее задание. Кроме того, Нина Константиновна отводит детей на обед и гуляет с ними. Среди успешных индивидуальных предпринимателей - Евгения Мигрянц. В мае 2018 года она открыла частный кабинет логопедической и дефектологической помощи "Дарина", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что Татьяна Николаева также воспользовалась программой "Содействие занятости населения" и в апреле 2019 года зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. Отмечается, что на госпомощь Николаева открыла котокафе "Корпорация кошек". "Заведение работает по принципу "антикафе". Посетители, находясь в заведении, платят только за аренду, еду и напитки можно принести свои. В котокафе живут дружелюбные кошки, которых можно погладить, а при большом желании забрать к себе домой", - добавили в пресс-службе.
Вид на город Чита с Титовской сопки
23 октября, 12:31РИА Новости
Почти 700 миллионов рублей направили Забайкалью для развития санавиации
000000
Обсудить 0
Забайкальский крайРоссияОбщество
Рекомендуем
Виды Махачкалы
Учреждения соцобслуживания Дагестана получили 33 спецавтомобиля
Здание правительства Дагестана в Махачкале
Семь автоклубов поступят в муниципалитеты Дагестана
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани. 15 июня 2018
Казань претендует на звание столицы "Тотального диктанта" в 2020 году
Полиция
МВД скорректирует обучение полицейских в рамках борьбы с киберпреступностью
Вид на жительство иностранного гражданина
В Верхневолжье с 2020 года возрастет размер патента для трудовых мигрантов
Руденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей
Руденя: показатели бюджета Верхневолжья укрепляются
Мать с ребенком
Регионы могут обязать платить детям, чьи родители скрываются от алиментов
Квартира в новостройке
Более пятисот камчатских семей до конца 2020 года получат новое жилье
Работы по рекультивации полигона бытовых отходов
Рекультивация полигона ТБО стартовала в Шатуре
Всероссийская перепись населения
Татарстан получит субвенции на проведение переписи населения в 2020 году
Выступление представителей конного взвода войскового казачьего общества Всевеликое войско Донское в Ростовской области
В Москве откроется выставка "Казачество в годы гражданской войны. Исход"
Слиток палладия
Эксперты рассказали, какой металл будет дорожать быстрее золота
Вид города Читы с воздуха
В Чите детский клинический медцентр получил 90 единиц нового оборудования
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Московский "Салют" поставит спецэкраны для нейтринного телескопа на Байкале
Город за малый бизнес: акселератор сферы услуг стартовал в Москве
Город за малый бизнес: акселератор сферы услуг стартовал в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Тринадцать белух из "китовой тюрьмы" погрузили на судно
08:21На Ямале разгорелся скандал из-за тендера на утилизацию портретов Медведева
08:20Пожар на ювелирном заводе в Костромской области полностью ликвидировали
08:15В Костромской области загорелось здание ювелирного завода
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
Лента новостейМолния