Сербская радикальная партия хочет, чтобы Белград признал Крым российским

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сербская радикальная партия (СРП) хочет призвать правительство Сербии признать Крым российским, заявил представитель делегации Сербии в Парламентской ассамблее Европы, депутат Народной скупщины Сербии Александр Шешель.

Шешель также является членом СРП. По его словам, жители Крыма пострадали от исторической несправедливости, "которая была исправлена в 2014 году, когда Крым вернулся, благодаря демократическому референдуму".

"Мы хотим призвать международное сообщество уважать право человека, право граждан Крыма - граждан Российской Федерации. Как известно, мы хотим, моя политическая партия, которую я представляю, мы хотим призвать правительство Сербии признать территориальную целостность Российской Федерации, признать Крым, Севастополь как ее часть, потому что Российская Федерация является самым сильным союзником Сербии в Совете Безопасности ООН и защищает территориальную целостность Сербии по вопросам Косово. Поэтому нам тоже нужно признать территориальную целостность Российской Федерации. Это политическая позиция моей партии", - сказал Шешель в ходе видеомоста в МИА "Россия сегодня".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.