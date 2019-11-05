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РИА Новости

Сербская радикальная партия хочет, чтобы Белград признал Крым российским

15:01 05.11.2019 (обновлено: 15:33 05.11.2019)
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© Fotolia / Mikhail MarkovskiyВид на Белград, Сербия
Вид на Белград, Сербия
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Вид на Белград, Сербия. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сербская радикальная партия (СРП) хочет призвать правительство Сербии признать Крым российским, заявил представитель делегации Сербии в Парламентской ассамблее Европы, депутат Народной скупщины Сербии Александр Шешель.
Шешель также является членом СРП. По его словам, жители Крыма пострадали от исторической несправедливости, "которая была исправлена в 2014 году, когда Крым вернулся, благодаря демократическому референдуму".
"Мы хотим призвать международное сообщество уважать право человека, право граждан Крыма - граждан Российской Федерации. Как известно, мы хотим, моя политическая партия, которую я представляю, мы хотим призвать правительство Сербии признать территориальную целостность Российской Федерации, признать Крым, Севастополь как ее часть, потому что Российская Федерация является самым сильным союзником Сербии в Совете Безопасности ООН и защищает территориальную целостность Сербии по вопросам Косово. Поэтому нам тоже нужно признать территориальную целостность Российской Федерации. Это политическая позиция моей партии", - сказал Шешель в ходе видеомоста в МИА "Россия сегодня".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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В России жестко ответили на имитацию США "бомбардировки Крыма"Тренировочные "бомбардировки" российской территории в рамках всевозможных военных учений являются поводом для официальных объяснений и не только, уверены российские парламентарии и военные эксперты.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Однако после введения в ноябре 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины, диалог был приостановлен.
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