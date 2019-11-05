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РИА Новости
Тверская область

Руденя: показатели бюджета Верхневолжья укрепляются

14:52 05.11.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей
Руденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 5 ноя – РИА Новости. По итогам девяти месяцев текущего года рост налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Тверской области составил 1,257 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, исполнение налоговых и неналоговых доходов составило 34,653 миллиарда рублей – 73,5% от плановых годовых назначений, сообщает пресс-служба областного правительства.
Исполнение бюджета рассматривалось на заседании кабинета министров.
"Сбалансированная политика региона позволяет рассчитывать на укрепление экономического роста. На сегодняшний день мы видим, что показатели бюджета у нас укрепляются. Сегодня мы можем говорить о модернизации инфраструктуры, исполнении социальных обязательств. Бюджет – это индикатор реализации поставленных задач и выполнение наших намеченных планов. Выводы по текущей ситуации необходимо будет учесть при исполнении бюджета на 2020 год", - сказал губернатор области Игорь Руденя.
Глава региона отметил, что в течение года бюджетные средства направляются в первую очередь на решение ключевых вопросов в здравоохранении, социальной защите, на поддержку материнства и детства, предпринимательства, дорожное строительство, сельское хозяйство, ЖКХ. При этом Руденя акцентировал внимание на значимости использования средств, выделенных на реализацию национальных проектов.
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