Руденя: показатели бюджета Верхневолжья укрепляются

ТВЕРЬ, 5 ноя – РИА Новости. По итогам девяти месяцев текущего года рост налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Тверской области составил 1,257 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, исполнение налоговых и неналоговых доходов составило 34,653 миллиарда рублей – 73,5% от плановых годовых назначений, сообщает пресс-служба областного правительства.

Исполнение бюджета рассматривалось на заседании кабинета министров.

"Сбалансированная политика региона позволяет рассчитывать на укрепление экономического роста. На сегодняшний день мы видим, что показатели бюджета у нас укрепляются. Сегодня мы можем говорить о модернизации инфраструктуры, исполнении социальных обязательств. Бюджет – это индикатор реализации поставленных задач и выполнение наших намеченных планов. Выводы по текущей ситуации необходимо будет учесть при исполнении бюджета на 2020 год", - сказал губернатор области Игорь Руденя.