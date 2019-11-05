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РИА Новости

Житель Кирова получил травму из-за падения наледи с крыши

14:51 05.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 ноя — РИА Новости. Первый случай травмирования прохожего сошедшей с крыши наледью зафиксирован в Кирове, сообщает ГУМЧС по области.
"Четвертого ноября за медицинской помощью обратился мужчина, который получил травмы в результате падения льда с кровли здания на улице Молодая Гвардия в городе Киров. Ему была оказана медицинская помощь, после чего мужчина был отпущен домой", - говорится в сообщении ведомства.
В администрации Кирова сообщили, что за минувшие выходные домоуправляющим компаниям было вынесено 25 предостережений за образование сосулек и наледи на кровлях. "На устранение недостатков даются сутки, затем будет составлен административный протокол", - подчеркнули в горадминистрации.
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Административно-технической инспекции Кирова поручено составить карту так называемых "красных зон", где образование сосулек и наледи недопустимо: над пешеходными зонами и на козырьках подъездов. Эти места власти города требуют проверять ежедневно.
"Глава Кирова Елена Ковалева предложила ввести практику выписывания штрафов не на юридическое лицо (управляющую компанию), а на должностное – руководителя той или иной УК. По ее словам, такие меры будут гораздо более действенными", - подчеркивается в сообщении.
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