Житель Кирова получил травму из-за падения наледи с крыши

Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 ноя — РИА Новости. Первый случай травмирования прохожего сошедшей с крыши наледью зафиксирован в Первый случай травмирования прохожего сошедшей с крыши наледью зафиксирован в Кирове , сообщает ГУМЧС по области.

"Четвертого ноября за медицинской помощью обратился мужчина, который получил травмы в результате падения льда с кровли здания на улице Молодая Гвардия в городе Киров. Ему была оказана медицинская помощь, после чего мужчина был отпущен домой", - говорится в сообщении ведомства.

В администрации Кирова сообщили, что за минувшие выходные домоуправляющим компаниям было вынесено 25 предостережений за образование сосулек и наледи на кровлях. "На устранение недостатков даются сутки, затем будет составлен административный протокол", - подчеркнули в горадминистрации.

Административно-технической инспекции Кирова поручено составить карту так называемых "красных зон", где образование сосулек и наледи недопустимо: над пешеходными зонами и на козырьках подъездов. Эти места власти города требуют проверять ежедневно.