Житель Кирова получил травму из-за падения наледи с крыши

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 ноя — РИА Новости. Первый случай травмирования прохожего сошедшей с крыши наледью зафиксирован в Кирове, сообщает ГУМЧС по области.
"Четвертого ноября за медицинской помощью обратился мужчина, который получил травмы в результате падения льда с кровли здания на улице Молодая Гвардия в городе Киров. Ему была оказана медицинская помощь, после чего мужчина был отпущен домой", - говорится в сообщении ведомства.
В администрации Кирова сообщили, что за минувшие выходные домоуправляющим компаниям было вынесено 25 предостережений за образование сосулек и наледи на кровлях. "На устранение недостатков даются сутки, затем будет составлен административный протокол", - подчеркнули в горадминистрации.
Административно-технической инспекции Кирова поручено составить карту так называемых "красных зон", где образование сосулек и наледи недопустимо: над пешеходными зонами и на козырьках подъездов. Эти места власти города требуют проверять ежедневно.
"Глава Кирова Елена Ковалева предложила ввести практику выписывания штрафов не на юридическое лицо (управляющую компанию), а на должностное – руководителя той или иной УК. По ее словам, такие меры будут гораздо более действенными", - подчеркивается в сообщении.