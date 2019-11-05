В Госдуме считают, что Киев не самостоятельно решил прекратить транзит газа

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Украинские власти заявили о готовности к прекращению транзита газа под давлением извне. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
"Зачем рубить сук, на котором сидят. Просто удивительно. Кто-то на них влияет. Влияют, очевидно, американские наши партнеры так сильно, что они вынуждены поступаться своим национальным интересом в угоду третьей стороне", — рассказал депутат радиостанции "Говорит Москва".
Он напомнил, что общий объем украинских хранилищ около 30 миллиардов кубометров. Сейчас они заполнены на 21,7, хотя в предыдущие годы запас не превышал 16. Киев "страхуется на зиму, на случай отсутствия договорённости по транзиту и по поставкам газа по мере окончания контракта, добавил Завальный.
Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что страна готова к прекращению транзита газа из России. По его словам, в хранилища закачано "рекордное" количество голубого топлива, которое поможет пройти отопительный сезон "вообще без транспортировки или поставок".
Договор на поставку газа через Украину истекает в декабре 2019 года. Предполагалось, что дальнейший транзит топлива из России в Европу будет производиться по строящемуся газопроводу "Северный поток – 2", который идёт в обход Украины.