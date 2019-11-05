В Госдуме считают, что Киев не самостоятельно решил прекратить транзит газа

Он напомнил, что общий объем украинских хранилищ около 30 миллиардов кубометров. Сейчас они заполнены на 21,7, хотя в предыдущие годы запас не превышал 16. Киев "страхуется на зиму, на случай отсутствия договорённости по транзиту и по поставкам газа по мере окончания контракта, добавил Завальный.