Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T15:02Z
https://ria.ru/20191105/1560590763.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155895/40/1558954078_660:409:2846:1639_1036x0_80_0_0_a2571bafc03603c634cb6d93a81a9053.jpg
РИА Новости

В Госдуме считают, что Киев не самостоятельно решил прекратить транзит газа

15:02 05.11.2019
9553
© РИА Новости / СтрингерРабочий на газовой станции на Украине
Рабочий на газовой станции на Украине
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Украинские власти заявили о готовности к прекращению транзита газа под давлением извне. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
"Зачем рубить сук, на котором сидят. Просто удивительно. Кто-то на них влияет. Влияют, очевидно, американские наши партнеры так сильно, что они вынуждены поступаться своим национальным интересом в угоду третьей стороне", — рассказал депутат радиостанции "Говорит Москва".
Газодобывающее предприятие на Украине
Вчера, 11:34РИА Новости
Эксперт оценил заявление Киева о готовности прекратить транзит газа
Он напомнил, что общий объем украинских хранилищ около 30 миллиардов кубометров. Сейчас они заполнены на 21,7, хотя в предыдущие годы запас не превышал 16. Киев "страхуется на зиму, на случай отсутствия договорённости по транзиту и по поставкам газа по мере окончания контракта, добавил Завальный.
Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что страна готова к прекращению транзита газа из России. По его словам, в хранилища закачано "рекордное" количество голубого топлива, которое поможет пройти отопительный сезон "вообще без транспортировки или поставок".
Договор на поставку газа через Украину истекает в декабре 2019 года. Предполагалось, что дальнейший транзит топлива из России в Европу будет производиться по строящемуся газопроводу "Северный поток – 2", который идёт в обход Украины.
Участок магистрального газопровода, архивное фото
Вчера, 07:59Сказано в эфире
"Украине пора протрезветь". Правда ли Киев может прожить без транзита газа? Глава украинского Минэнерго заявил о готовности страны к прекращению транзита газа из России. Это заявление оценил в эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень.
511363054
Обсудить 1
Алексей ОржельУкраинаПавел ЗавальныйРоссияВ миреЭкономика
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Работник Нафтогаза на газокомпрессорной станции Бобровницкая Черниговской области, Украина
"Нафтогаз" оценил претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов
Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев
В "Нафтогазе" назвали сохранение транзита из России стратегической задачей
Сирийский военный
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Виктор Медведчук
Медведчук прокомментировал слова главы Минэнерго об отказе от транзита газа
Газодобывающее предприятие на Украине
"Нафтогаз" назвал условие снижения суммы иска к "Газпрому"
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Вид на Белград, Сербия
Сербская радикальная партия хочет, чтобы Белград признал Крым российским
Газодобывающее предприятие на Украине
Эксперт оценил заявление Киева о готовности прекратить транзит газа
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Киевский нонсенс": Пушков высмеял претензии "Нафтогаза" к "Газпрому"
Пресс-конференция замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Анатолия Ноговицына
Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын
Конфеты
Диетолог назвала самые вредные сладости
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство в США осудило антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
05:57В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти
05:56Погибших при взрыве на танкере "Залив Америка" похоронят седьмого ноября
Лента новостейМолния