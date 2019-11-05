Гарри Стайлс заинтриговал фанатов сообщением в Сети

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Гарри Стайлс анонсировал выход своей второй пластинки Fine Line 13 декабря текущего года, сообщает USA Today.
Об этом британский певец написал в своем Твиттере. Накануне музыкант заинтриговал подписчиков, опубликовав адрес страницы doyouknowwhoyouare.com. Когда фанаты вводили на сайте свои имена, они видели следующее сообщение: "Вы терпеливо ждете, что что-то должно произойти".
Некоторые предположили, что речь может идти о новом альбоме.
Первая пластинка исполнителя Harry Styles вышла в мае 2017 года. В нее вошли десять песен "о женщинах и отношениях с ними".