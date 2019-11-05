ВСУ укрепляют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские силовики укрепляют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам во вторник офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"В то время, когда на участке разведения сил и средств №2 "Золотое" с обеих сторон ведутся работы по демонтажу фортификационных сооружений и разминированию местности, украинские оккупанты продолжают проведение работ по инженерному оборудованию позиций в других районах вдоль линии соприкосновения", - заявил Филипоненко.
По данным разведки ЛНР, украинские силовики проводят работы по оборудованию позиций в районе подконтрольного им населенного пункта Крымское.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. Однако уже через время Донецк и Луганск заявили, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районах Петровского и Золотого, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало. К отводу сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. Первого ноября стороны заявили о завершении процесса.