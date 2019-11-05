ВСУ укрепляют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР

"В то время, когда на участке разведения сил и средств №2 "Золотое" с обеих сторон ведутся работы по демонтажу фортификационных сооружений и разминированию местности, украинские оккупанты продолжают проведение работ по инженерному оборудованию позиций в других районах вдоль линии соприкосновения", - заявил Филипоненко.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало. К отводу сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. Первого ноября стороны заявили о завершении процесса.