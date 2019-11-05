МВД скорректирует обучение полицейских в рамках борьбы с киберпреступностью

"В числе приоритетных была поставлена задача повышать уровень компетентности сотрудников, корректировать образовательные форматы в различных направлениях оперативно-служебной деятельности", - сказал министр.

В ходе торжественного мероприятия глава МВД наградил 35 представителей различных служб и подразделений органов внутренних дел, ставших победителями в различных номинациях, среди которых лучший сотрудник подразделения правового обеспечения, оперативно-разыскной информации, специалист-кинолог, эксперт-криминалист и другие.