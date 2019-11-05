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РИА Новости

МВД скорректирует обучение полицейских в рамках борьбы с киберпреступностью

14:34 05.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о необходимости корректировки образовательного процесса сотрудников ведомства в связи с увеличением количества преступлений в сфере высоких технологий.
На торжественном приеме по случаю награждения лучших сотрудников органов внутренних дел и отличников учебы образовательных организаций системы МВД России Колокольцев отметил, что на днях обсуждался рост числа преступлений с использованием IT-технологий. Ранее сообщалось, что он поручил создать новые подразделения "под" сферу IT.
"В числе приоритетных была поставлена задача повышать уровень компетентности сотрудников, корректировать образовательные форматы в различных направлениях оперативно-служебной деятельности", - сказал министр.
В ходе торжественного мероприятия глава МВД наградил 35 представителей различных служб и подразделений органов внутренних дел, ставших победителями в различных номинациях, среди которых лучший сотрудник подразделения правового обеспечения, оперативно-разыскной информации, специалист-кинолог, эксперт-криминалист и другие.
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МВД РФВладимир КолокольцевРоссияБезопасностьОбщество
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