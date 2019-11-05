В Кировской области трое рыбаков погибли, провалившись под лед

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. Трое рыбаков, вышедших на первый лед, утонули в водоемах Кировской области в минувшие выходные, сообщает ГУ МЧС по региону.
Три происшествия с тремя погибшими рыбаками зарегистрированы на прудах и реках Кировской области 2, 3 и 4 ноября.
"На небольших водоемах Кировской области начался ледостав. Этим поспешили воспользоваться рыбаки, которые вышли на первый лед. Так, 2 ноября в Кирово-Чепецком районе во время рыбалки на искусственном водоеме в районе бывшего профилактория "Заря" на территории Чепецкого сельского поселения провалился под лед и утонул рыбак. Аналогичные случаи с гибелью рыбаков произошли 3 ноября на реке Луза и 4 ноября в Сунском районе в пруду у деревни Еланка", - говорится в сообщении ведомства.