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РИА Новости

В Кировской области трое рыбаков погибли, провалившись под лед

14:28 05.11.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. Трое рыбаков, вышедших на первый лед, утонули в водоемах Кировской области в минувшие выходные, сообщает ГУ МЧС по региону.
Три происшествия с тремя погибшими рыбаками зарегистрированы на прудах и реках Кировской области 2, 3 и 4 ноября.
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"На небольших водоемах Кировской области начался ледостав. Этим поспешили воспользоваться рыбаки, которые вышли на первый лед. Так, 2 ноября в Кирово-Чепецком районе во время рыбалки на искусственном водоеме в районе бывшего профилактория "Заря" на территории Чепецкого сельского поселения провалился под лед и утонул рыбак. Аналогичные случаи с гибелью рыбаков произошли 3 ноября на реке Луза и 4 ноября в Сунском районе в пруду у деревни Еланка", - говорится в сообщении ведомства.
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МЧС РФКировская областьПроисшествия
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