В Кировской области трое рыбаков погибли, провалившись под лед

"На небольших водоемах Кировской области начался ледостав. Этим поспешили воспользоваться рыбаки, которые вышли на первый лед. Так, 2 ноября в Кирово-Чепецком районе во время рыбалки на искусственном водоеме в районе бывшего профилактория "Заря" на территории Чепецкого сельского поселения провалился под лед и утонул рыбак. Аналогичные случаи с гибелью рыбаков произошли 3 ноября на реке Луза и 4 ноября в Сунском районе в пруду у деревни Еланка", - говорится в сообщении ведомства.