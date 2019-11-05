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РИА Новости

В Ярославском суде назвали причину отставки судьи, критиковавшего Чайку

14:23 05.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Отставка судьи Красноперекопского районного суда Ярославля Андрея Курапина, который возмутился "порочной и бессмысленной практикой" прокуроров препятствовать рассмотрению уголовных дел в особом порядке и вынес в связи с этим особое постановление в адрес генпрокурора России, связана исключительно с истечением срока его полномочий, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
Во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в силовых структурах региона сообщила, что ярославский судья Андрей Курапин был уволен после того, как внес частное постановление в адрес генерального прокурора России Юрия Чайки.
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"Это не связано с его постановлением. Он был в отставке по решению квалификационной коллегии еще от 17 января этого года. Но решением комиссии от 14 февраля был привлечен к исполнению полномочий на срок до года, пока была вакансия в суде. И вот указом президента от 14 октября на эту вакансию был назначен судья Парфенов, и, соответственно, полномочия Курапина были прекращены", - пояснила Козлова.
По ее словам, обвиняемые по уголовному делу о взяточничестве, которое рассматривал Курапин, ходатайствовали об особом порядке, но гособвинитель заявил протест. "Седьмого октября 2019 года Красноперекопский суд вынес частное постановление в адрес генерального прокурора РФ, которому было предложено прекратить порочную и бессмысленную практику беспричинного препятствования прокуроров особому порядку рассмотрения уголовных дел… Из описательно-мотивировочной части постановления следует, что поводом для возмущения судьи явилось возражение государственного обвинителя", - рассказала Козлова.
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Она пояснила, что закон предусматривает право судьи выносить частные постановления в случае, если до суда или во время суда были выявлены нарушения прав и свобод граждан, а также норм уголовно-процессуального кодекса. Тогда в частном постановлении судья обращает на эти нарушения внимание соответствующих органов и должностных лиц.
"Но 18 октября судья областного суда отменил частное постановление Курапина, поскольку оно не соответствовало положениям процессуального закона по форме и содержанию", - сообщила собеседница.
По ее словам, в суде гособвинитель всего лишь реализовал свое право поддержать или не поддержать ходатайство обвиняемых, ничего при этом не нарушив. "Оценка судом обоснованности позиции представителя стороны обвинения не требовалась", - подчеркнула Козлова.
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Ярославский областной судЮрий ЧайкаРоссияЯрославльПроисшествия
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