Роскомнадзор выявил более 1,2 тысячи нарушений в сфере телерадиовещания

"Если говорить о самом злостном нарушении - злоупотреблении свободой массовой информации, по сравнению с 2018 годом Роскомнадзором было выдано в три раза меньше предупреждений. В 2018-ом их было 72, в 2019-ом - 22. И эти 22 предупреждения по-прежнему выдаются в основном сетевым изданиям и в основном за нецензурную брань. Телевещатели были отмечены три раза, и в двух случаях это была пропаганда порнографии", - рассказала Денискина.