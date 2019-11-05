Роскомнадзор выявил более 1,2 тысячи нарушений в сфере телерадиовещания

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Государственный контроль в сфере телерадиовещания выявил 1,29 тысячи нарушений в 2019 году, что на 10% ниже, чем в прошлом, сообщила начальник управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Татьяна Денискина.
Среди выявленных нарушений, по данным выступления Денискиной в рамках Конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей, 270 связаны с несоблюдением объёмов вещания, 134 - с несоблюдением программной направленности теле- или радиоканала, 61 - с распространением среди детей запрещённой для несовершеннолетних информации.
"Если говорить о самом злостном нарушении - злоупотреблении свободой массовой информации, по сравнению с 2018 годом Роскомнадзором было выдано в три раза меньше предупреждений. В 2018-ом их было 72, в 2019-ом - 22. И эти 22 предупреждения по-прежнему выдаются в основном сетевым изданиям и в основном за нецензурную брань. Телевещатели были отмечены три раза, и в двух случаях это была пропаганда порнографии", - рассказала Денискина.
Кроме того, по данным Роскомнадзора, в отношении телерадиовещателей было составлено более двух тысяч протоколов об административном правонарушении. Количество приказов о приостановлении действия лицензии - 24, ещё 11 приказов позволили лицензию восстановить.