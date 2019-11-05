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РИА Новости

Эксперт рассказал, чем опасна утечка персональных данных клиентов банков

14:04 05.11.2019
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© Fotolia / AlexanderМошенник
Мошенник
© Fotolia / Alexander
Мошенник. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Злоумышленники могут использовать "утекшие" в сеть банковские данные прежде всего для мошенничества методами социальной инженерии, в таких случаях стоит не идти с ними на контакт, а обратиться в свой банк, рассказал РИА Новости начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
РБК ранее во вторник написала о продаже в сети данных 3,5 тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и около 3 тысяч клиентов "Альфастрахования". В кредитной организации РИА Новости сообщили, что на данный момент известно об утечке данных 15 клиентов, но их средства в безопасности, проводится внутреннее расследование. Страховщик также рассказал, что проверяет размещенную в сети информацию и принимает дополнительные меры безопасности.
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"Наиболее вероятный сценарий использования скомпрометированных данных — мошенничества методами социальной инженерии. Например, злоумышленники могут позвонить от имени и с номера телефона банка и попросить уточнить информацию, предложить оформить более выгодный продукт и так далее. Варианты разговора могут быть различными, в зависимости от целей и уровня изощренности мошенников", - сообщил эксперт.
При этом, по его словам, граждане хоть и не могут ничего сделать с фактом утечки, но в их силах принять меры для минимизации рисков пострадать от мошенника.
"Нужно быть бдительными и помнить, что сотрудники банка никогда не попросят вас назвать пин-код банковской карты и трехзначный код, указанный на ее обратной стороне. Кроме того, стоит внимательно читать SMS-сообщения от банка. Если в SMS написано, что код подтверждения операции нельзя сообщать никому, это касается любого позвонившего вам человека, пусть даже представившегося сотрудником кредитной организации", - указал Сизов.
"Лучшее, что можно сделать в подобных случаях — прекратить разговор, не сообщив никакой запрошенной информации, и перезвонить в банк по официальному номеру телефона, указанному на банковской карте", - заключил он.
Отделение Альфа-банка
Вчера, 10:14Радио Sputnik
Альфа-банк выяснит, как данные клиентов утекли в Сеть
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