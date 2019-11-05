Эксперт рассказал, чем опасна утечка персональных данных клиентов банков

"Наиболее вероятный сценарий использования скомпрометированных данных — мошенничества методами социальной инженерии. Например, злоумышленники могут позвонить от имени и с номера телефона банка и попросить уточнить информацию, предложить оформить более выгодный продукт и так далее. Варианты разговора могут быть различными, в зависимости от целей и уровня изощренности мошенников", - сообщил эксперт.

При этом, по его словам, граждане хоть и не могут ничего сделать с фактом утечки, но в их силах принять меры для минимизации рисков пострадать от мошенника.

"Нужно быть бдительными и помнить, что сотрудники банка никогда не попросят вас назвать пин-код банковской карты и трехзначный код, указанный на ее обратной стороне. Кроме того, стоит внимательно читать SMS-сообщения от банка. Если в SMS написано, что код подтверждения операции нельзя сообщать никому, это касается любого позвонившего вам человека, пусть даже представившегося сотрудником кредитной организации", - указал Сизов.